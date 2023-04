Iker Jiménez reconoce haber sido víctima de una estafa

Aún suena con fuerza la noticia que ha dejado a muchos boquiabiertos: la supuesta estafa al equipo de deportes de la Cadena Cope por parte de su compañero, Willy Valadés. A raíz de este tema, Iker Jiménez ha querido recordar que él también fue víctima de un engaño. Un episodio que vivió mientras paseaba por la madrileña calle Alcalá con su mujer, Carmen Porter. Ambos iban a recoger a su hija que se encontraba en casa de los abuelos.

"Aquí a todo el mundo le han pasado cosas", explicaba durante el programa 'Horizonte'. El periodista indicaba que un buen día, una persona le paró en plena calle y le dijo que había trabajado con él en un programa de televisión. "Estaba muy bien enhebrado el discurso". El estafador se presentó como un cámara a quien Iker Jiménez no recordaba. "En 20 años de televisión habíamos visto tantos cámaras que realmente no lo ubicaba”. Fue entonces cuando el timador les felicitó por lo bien que les iba y les contó su dolorosa situación personal. "Mi hija, con cáncer, mi mujer, ingresada... Te aterran en 30 segundo, son profesionales. En cuanto escuchas a esta persona en mitad de la calle, tú con tu éxito, y él en teoría una pobre víctima de la enfermedad más terrible. Te descompones”.

Iker Jiménez cayó en el engaño

Tanto Iker Jiménez como su mujer no dudaron en preocuparse por la situación del supuesto cámara quien les pidió dinero de forma inmediata. "Nos dijo que estaba en una situación en la que no podía llevar ni un juguete a su hija al hospital. A nosotros se nos cae el alma a los pies y le damos todo lo que llevamos encima”. En aquel momento no sospecharon de que se trataba de una estafa, pero tiempo después compartieron la anécdota con otros compañeros a los que les había sucedido lo mismo. Toda la historia había sido inventada y el farsante nunca había sido cámara de televisión.

"Un buen puñado de compañeros de los medios de comunicación se habían encontrado con el mismo cámara, que nunca fue cámara, que inventó ese discurso, que se apostaba en ciertos lugares de Madrid para salir al paso y darte el palo", subrayaba Iker Jiménez.