1 Discreción y naturalidad son las señas de identidad del matrimonio

Pocos han sido los escándalos, por no decir ninguno, que han rodeado a la familia, que ha llevado una vida donde la discreción ha primado por encima de todo, eso sí, yendo de la mano de la naturalidad que les caracteriza. Y así fue cuando Casillas no pudo reprimirse y besó a su chica en ese momento cuando ella ejercía de periodista y entrevistaba al que en ese momento era capitán de la selección española, ganadora del Mundial de Sudáfrica. Un beso que dio la vuelta al mundo y que el propio portero explicó diciendo que fue “algo espontáneo” fruto de la alegría del momento. Un acto que después no ha hecho más que confirmar esa naturalidad de la pareja cuando se les ha visto disfrutando de sus hijos en Oporto, o compartiendo una partida de mus con los amigos de toda la vida de Casillas en Navalacruz.