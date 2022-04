Iker Casillas sabe cómo disfrutar de lo lindo cuando tiene en su agenda unos días de vacaciones. Eso es lo que ha ocurrido esta pasada Semana Santa, momento en el que ha aprovechado para viajar al sur con un grupo de amigos. El clima le ha acompañado, por lo que se ha trasladado hasta Los Caños de Meca, en Cádiz, para disfrutar del sol, la playa y la buena comida.

Se ha decantado por desconectar el móvil para así disfrutar aún más de los planes que tenían preparados su grupo de amigos. La primera foto que compartía era una de él mismo, descalzo, en la playa. Se puede apreciar que estaba repleta de gente, que ha decidido aprovechar los días de vacaciones de Semana Santa para tomar los primeros rayos de sol.

El exportero del Oporto todavía no se ha atrevido a sacar la ropa de verano, por lo que no lo hemos visto en bañador y tampoco lo hemos visto dándose el primer bañito de la temporada. Por ahora ha preferido sacar los pantalones cortos, las camisetas y las gorras, para así empezar a coger un poco de color.

Iker Casillas pasa la Semana Santa en Los Caños, Cádiz

«Ríete. Disfruta hoy. Maravilla de lugar. Maravilla de país! #felizsabado«, escribe Iker Casillas emocionado después de haber aprovechado al máximo los días en Cádiz. Con su grupo de amigos ha podido disfrutar de la buena comida en algunos de los chiringuitos de la zona, donde se ha puesto al día y donde sobre todo, se ha reído mucho. Ha habido tiempo para todo, incluso para conversaciones que recargan pilas.

La emoción era real. Iker Casillas se atrevía incluso a hacer una reflexión después de sus vacaciones. Y es que llevamos dos años sin vivir una Semana Santa normal, por lo que el hecho de que haya podido viajar al sur y hacer planes como estábamos acostumbrados hace más de dos años, le ha hecho muy feliz: «Después de dos años, volvió la Semana Santa a ser algo normal. Y al igual que vuelve, se va! Mentalizado para la dieta que viene… 👌🏼 #felizregresoacasa🏡«, escribía desde el Cabo de Trafalgar, desde donde ha tenido unas vistas increíbles del mar.

Unas vistas del mar increíbles, que Iker jamás olvidará

No todo ha sido playa o visitar rincones increíbles desde donde ha presenciado unas vistas para no olvidar. Sus amigos e Iker Casillas se han reunido alrededor de mesas de bares y restaurantes para ponerse al día de todo. Es la primera Semana Santa de verdad que pasa separado de Sara Carbonero. Después de dos años sin celebrarse por culpa de la pandemia provocada por el Covid-19, el exportero se ha ido con amigos a disfrutar de planes increíbles. Sus hijos no han estado junto a él, por lo que ha viajado hasta el sur sin su familia.

