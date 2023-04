Iker Casillas recuerda el infarto que sufrió: "Me retorcía de dolor"

Hace ya casi cuatro años que Iker Casillas vivió uno de los momentos más difíciles de su vida: un infarto de miocardio. El 1 de mayo de 2019, mientras se encontraba en pleno entrenamiento en el FC Oporto, sufrió un infarto por el que tuvo que ser ingresado de urgencia en el hospital y precipitó su retirada profesional definitiva, un año y pocos meses después del susto. Ahora, cuando están a punto de cumplirse cuatro años de aquel día, Iker Casillas lo revive y habla sobre esta enfermedad que ha cambiado su vida. El guardameta se sincera sobre ello.

Iker Casillas ha concedido una entrevista para el canal de Youtube Idoven en la que recuerda el momento más trágico de su vida. Tal y como ha explicado en la entrevista, asegura que al principio pensó que la falta de aire que sentía se debía a una reacción alérgica por las graminias. Sin embargo, el dolor era tan fuerte que rápidamente descartaron esa opción y se dieron cuenta de que estaba pasando algo mucho más grave: "Me caí al suelo y estaba buscando una vía de oxígeno que no llegaba, me retorcía... Te sorprende ese dolor tan agudo en el pecho, me retorcía", ha contado.

Iker Casillas ha confesado que ha pasado mucho miedo tras sufrir el infarto

El deportista ha querido concienciar a sus seguidores sobre lo importante que es la prevención ante este tipo de enfermedades, ya que él no encajó bien la noticia porque pensó que al ser una persona «deportista, con una vida sana» estas cosas no le podrían pasar a él. "Quiero transmitir que exista una prevención. Que no pasemos de la salud porque es nuestro bien más preciado. Tiene que haber revisiones de todo tipo", ha asegurado. "Con toda la información que tengo ahora no tengo tanto miedo, hay mucha gente detrás para ayudar e intentar prevenir los problemas que tenemos los seres humanos", ha añadido.

El guardameta recuerda cómo fue su vida después de sufrir el infarto de miocardio que adelantó su salida del fútbol profesional. Ha asegurado que tuvo mucho tiempo "De caminar, de dormir y de hacer esfuerzo físico. Ahora no estoy preocupado, me siento bien. Pero también tengo mucha medicación que me hacen sentir bien. Creo que solo los médicos pueden decir lo que puedo o no puedo hacer".

Sara Carbonero fue su gran apoyo tras su susto de salud

Han pasado cuatro años de aquel terrible día. Sin embargo, Iker Casillas lo recuerda como si fuera ayer. Hay que recordar que tan solo unas horas después de que saliera a la luz su infarto, el guardameta intentó tranquilizar a todos sus seguidores con un mensaje desde el hospital: "Todo controlado por aquí, un susto grande pero con las fuerzas intactas. Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el cariño", escribía por aquel entonces. Con el susto todavía en el cuerpo, el futbolista era capaz de agradecer todo el cariño recibido. Durante aquellos días, el mundo del deporte en general y del fútbol en particular se volcó con la recuperación de Iker Casillas.

Quien también lo hizo fue Sara Carbonero, su pareja por aquel entonces. A la periodista la noticia le pilló en Tarifa donde se encontraba por cuestiones de trabajo. Sin embargo, se desplazó de manera inmediata hasta Oporto, donde entonces vivía junto al futbolista. Sara no se separó de Iker durante su ingreso hospitalario y le acompañó en la rueda de prensa que posteriormente ofreció a su salida del hospital.