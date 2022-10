El nombre de Iker Casillas ha estado vinculado en las últimas semanas a distintas polémicas en las redes sociales. Una muy sonada tuvo que ver con un tuit que finalmente eliminó tras denunciar un hackeo en el que afirmaba lo siguiente: «Espero que me respeten: soy gay». Después de recibir muchas críticas, el exguardameta se ha pronunciado a través de un contundente mensaje.

«Y te van a criticar por lo que eres, por lo que no eres y por lo que creen que eres. Seguramente, también por lo que haces o por lo que dejas de hacer. Y ya por último, por lo que dices… y por lo que no dices!!! TÚ VIVE COJONES!», ha afirmado tanto en Twitter como en Instagram. Añadía la siguiente frase que es una declaración de intenciones en toda regla. «Qué te quiten lo bailado!!». Un comentario muy aplaudido por parte de sus seguidores, entre ellos, muchos rostros conocidos. «Y por cómo vistes…», le recordaba Cristina Pedroche. «Amén», añadía el futbolista Joaquín Sánchez.

El apoyo de los seguidores de Iker Casillas

Desde mensajes escritos por personajes conocidos a comentarios de fans anónimos, Iker Casillas ha recibido el calor de muchas personas que le apoyan en un momento de gran exposición mediática. «Se puede decir más alto pero no más claro. Hagas lo que hagas siempre habrá gente dispuesta a buscar la mínima excusa para criticarte, por rabia, por envidia, por aburrimiento, porque no tienen nada mejor a lo que dedicar sus vidas… Pero no olvides que también tendrás a gente a tu lado de manera incondicional, en las buenas y en las malas, apoyándote siempre. Así que al menos, VIVE, SÉ FELIZ y que sigan hablando!!!!», le decía una seguidora.

Siempre activo en las redes, Iker Casillas ha sido noticia en los últimos meses por distintos temas que conciernen a su vida personal. El de Móstoles ha manifestado en reiteradas ocasiones su hartazgo y, en ocasiones, ha desmentido ciertas informaciones. Tal y como hizo el pasado mes de agosto cuando se le vinculó a María José Camacho, viuda de Francesc Arnau, exportero del FC Barcelona. «¿Nueva ilusión? No. ¿Nueva invención? Sí» afirmó entonces. También señaló que se trataba de una ‘fake news’ o lo que viene a ser lo mismo, una noticia falsa.

El 12 de marzo de 2021, Iker Casillas y Sara Carbonero anunciaban su separación. Lo hacían después de estar juntos once años. Fruto de su matrimonio tuvieron dos hijos: Martín y Lucas. «El respeto, el afecto y la amistad permanecerán siempre.

Nuestra prioridad es desde el cariño y el compromiso, compartir el bienestar y la educación de nuestros hijos y protegerlos para que crezcan en un entorno estable y saludable», explicaban en la nota difundida. Desde entonces mucho se ha hablado sobre su vida sentimental. Por el momento, él no ha confirmado ninguna nueva relación.