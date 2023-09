Iker Casillas, muy cabreado, estalla contra 'Socialité'

Desde que se separara de Sara Carbonero hace dos años, Iker Casillas ha visto cómo se le ha relacionado con distintas mujeres. Esta vez ha mostrado su hartazgo con el programa que presenta María Patiño, 'Socialité'. El exfutbolista se dejaba ver muy cabreado vía redes sociales después de que se le vinculara con la periodista deportiva Ana Quiles. "¡La cantidad de estupideces que sacáis de mí no tiene fin! ¡Os importa una mierda todo!", exclamaba.

El exguardameta ha acompañado el mensaje de la publicación que ha compartido el programa. En la misma anunciaban la noticia de que habían "pillado" a Ana Quiles e Iker Casillas juntos de vacaciones. Ambos compartían sendos posts desde la pequeña isla de Tabarca, Alicante, que hacían saltar las alarmas. No es la primera ocasión en la que Iker Casillas tiene un encontronazo con 'Socialité', otras veces ya ha desmentido algunas informaciones relativas a su persona. Esta vez ha lamentado no quiten el espacio. "¡La pena es que no os cierren el programa! ¡Todo el día dando por saco con gilipolleces! ¡Dejadme en paz, porque esto, también es acoso!", indicaba muy molesto.

La guerra de Iker Casillas contra 'Socialité'

El de Móstoles vivió hace dos años un fuerte encontronazo con unos miembros del espacio que se desplazaron hasta el pueblo donde acostumbra a veranear, Navalacruz, Ávila. Todo ocurrió cuando Iker Casillas se molestó porque le estaban grabando en plena calle. Entonces 'Socialité' publicó de esta forma la noticia: «Iker Casillas pierde los nervios y se encara brutalmente con un equipo de Socialité».

En aquel entonces, tiró de ironía y respondió a través de su cuenta de Twitter donde tiene más de diez millones de seguidores. "Un poco más y me vuelvo loco!! Saco cuchillos!! Bazucas!! Tanques!! Cazas!! Misiles!! En fin… #FelizFinDeSemana a todos!! Incluido a vosotros 'Socialité'. Me gusta vuestro programa…", dijo. El cruce de mensajes en redes del exfutbolista y 'Socialité' es extenso. Incluso ha invitado al equipo a su pueblo cuando sacaron la noticia de un viaje que realizó a Turquía. "También me voy a mi pueblo, conocido por vosotros, Navalacruz. A 40 km de Ávila. Un lugar maravilloso, en la Sierra de Gredos. ¡Os invitamos a todo el programa a que vengáis!",.