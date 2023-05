Hace unos días Iker Casillas sorprendió a todos al anunciar una oferta de trabajo. Lo que llamó la atención no fue que ofertara un puesto laboral, sino las condiciones del puesto. El que fuera portero del Real Madrid estaba buscando un experto en redes sociales. Y ofrecía un sueldo de 18.000 euros brutos anuales, lo que se traduce en unos 1.142,77 euros netos al mes aproximadamente. Desde que anunció su retirada, en julio de 2019, el exfutbolista ha desarrollado su faceta como influencer en redes como Instagram o TikTok. De ahí que haya pedido ayuda a un profesional para hacer esta labor. El problema es que lo que está dispuesto a pagar, según muchos de sus seguidores, es insuficiente.

En cuestión de solo tres horas después de publicar su anuncio, Iker Casillas ha recibido más de 300 solicitudes. Sin embargo, también le han caído numerosas críticas. Y es que muchos creen que la remuneración está por debajo de la cualificación que solicita. "Me parece una mierda", aseguran. "El topo, con lo tacaño que es, seguro que no paga" o "Menudo sueldo miserable" afirman otros. "Si contrata a distancia sin importar el país bien, en España no debería bajar de 35.000 euros anuales, asumiendo que será a tiempo completo para él y ese CM es diseñador gráfico con varios componentes", destacan en las plataformas digitales.

En la actualidad, el deportista participa en la Kings League, el proyecto de Ibai Llanos y Gerard Piqué, con su propio club, el 1K FC. El que fuera guardameta del equipo merengue quiere ganar la liga de Twitch y esto explica que haya publicado una oferta de trabajo para encontrar un creador de contenidos que lo ayude a gestionar las redes sociales.

La tan comentada oferta de trabajo de Iker Casillas detalla cuáles serían las funciones de la persona contratada: "Llevará tanto el streaming como la creación del contenido, grabando, editando y proponiendo todo tipo de ideas para dar vida a los perfiles digitales, con el apoyo siempre del resto del equipo de branding, digital, audiovisual y cuentas". La persona contratada para el puesto deberá, además, "generar contenido para los canales digitales de 1K. Liderar la retransmisión de los directos del canal de Iker Casillas en Twitch". Asimismo, será responsable de la "creación, edición y montaje de piezas de vídeo (sonido, gráficos y recursos) para los diferentes canales y muchas veces en timmings cortos de tiempo".

El profesional de redes sociales que se sume a la plantilla de empleados de Iker Casillas tendrá que asumir otra serie de labores relacionadas con el universo multimedia. Entre ellas, la "recopilación interna de archivos, información y creación de una biblioteca de recursos de vídeos para las retransmisiones", deberá saber "identificar interesantes tendencias y oportunidades en vídeo y gráficos animados en contenidos digitales". Por último, será encargado del "seguimiento y análisis de resultados para asegurar el cumplimiento del objetivo". Amén de hacerse cargo del "apoyo en el planteamiento de acciones del equipo digital".