La madre de Amaia Montero ha hablado con la revista SEMANA. Pilar Saldías es uno de sus grandes apoyos y quien no se separa de ella, aunque prefiere vivir todo lo que tenga que ver con la artista desde la sombra. Eso no evitaba que en su voz se percibiera que esta agitada y que las preguntas sobre su hija la incomodaban. Tenía ganas de colgar y así se percibía en sus palabras. Aunque agradece que los medios se preocupen por su estado de salud, no quiere dar partes médicos sobre ella. Su círculo, de no quería mojarse, a pesar de que la cantante fue ingresada en la UCI y eran muchos los que querían saber cómo se encontraba. Un día después de que se descubriera su repentino ingreso, se han revelado nuevos detalles al respecto. En concreto después de hablar con su hermana, Idoia Montero.

Amaia Montero ha estado ingresada en la UCI

Un reportero de 'Espejo Público' asegura que al conversar con ella se percibía exactamente lo mismo que en nuestra conversación con la madre de Amaia Montero. Idoia tenía "una voz apagada y un tono preocupante". "Se va a mantener al margen, dice que agradece la preocupación, pero recalca que mantengamos respeto, que "es un momento delicado", han explicado en el programa de Antena 3. Pero no era el único detalle que llamaba la atención, sino que había otra reacción en la que inevitablemente reparaba el periodista. "Nos ha dicho 'me pilláis esperando una demanda de urgencia'", añade. De este modo, no esconden el crudo momento que atraviesan en la familia de la cantante.

Amaia Montero está atravesando un bache de salud, de hecho, ha sido operada en el Hospital Beata Ana María (Madrid), intervención tras la que ha sido ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos, aunque posteriormente fuera subida a planta, según su entorno. No solo durante unas horas, sino durante 10 días. La compositora musical ha sido operada de la mano, aunque su post operatorio se complicó más de lo esperado. Y es que, según se ha dicho, la de Irún podría no haber seguido las pautas que los facultativos le aconsejaron para una pronta recuperación. Una actitud que, lejos de ayudar, provocaba que sus planes se retrasaran y, por tanto, su familia estuviera mucho más pendiente de ella.

Los últimos tiempos no han sido nada fáciles para ella. Amaia Montero en 2022 publicó una imagen que hizo saltar las alarmas, ya que en ella aparecía muy desmejorada. No escondió que estaba pasando un bajón anímico y que había llegado a estar destruida, un proceso sobre el que su familia apenas ha querido dar datos. Llegó a estar hospitalizada hasta un mes en la Clínica de Navarra, ingreso que no parece ser aislado y que meses más tarde ha vuelto a producirse, aunque sea por otro motivo distinto.