La vida de Idaira Fernández Rodríguez (38) cambió de manera radical cuando, en 2025, se convirtió en una de las concursantes de ‘Operación Triunfo’. La tinerfeña, que compartió edición con concursantes tan conocidos como Soraya Arnelas o Edurne, consiguió quedar en el cuarto puesto, pese a las continuas nominaciones por parte del jurado y sus sonados conflictos con Noemí Galera. Cuatro intensos meses que convirtieron a la canaria en una de las protagonistas de la edición y, por ende, en una de las concursantes que más aprovechó su paso por el concurso, consiguiendo, entre innumerables entrevistas y conciertos, grabar su propio disco. Ahora, 18 años después de su salto a la fama, SEMANA ha conocido al próximo gran reto al que se enfrentará: ser madre.

La vida de Idaira Fernández cambió a raíz de su participación en 'Operación Triunfo'. Esta cantante, natural de San Cristóbal de La Laguna, pasó de ser una persona anónima a una de las concursantes más conocidas del concurso televisivo en el año 2005. Una experiencia que no fue todo lo ideal que esperaba ya que, unos años más tarde, se sentaba en el plató de ‘Sálvame‘ para relatar cómo había vivido su paso por el talent musical que ha servido de cantera para tantos artistas de renombre en España. En su caso, explicó que ni la dirección ni los profesores fueron justos con ella. "Me hicieron creer que no valía", lamentó.

"Fui todo lo fuerte que pude y dije: hay que salir adelante y encajar la siguiente canción lo mejor que pueda", confesaba la artista. Cabe recordar que la participación de la canaria en el programa no estuvo exenta de polémica. Idaira Fernández no logró ganarse el apoyo del jurado y casi todas las semanas era nominada para abandonar la academia. Llegó a estar seis semanas consecutivas dependiendo del voto telefónico para continuar su permanencia en el programa. A pesar de no contar con el beneplácito del equipo de 'OT', llegó a la recta final siendo la concursante más nominada para abandonar la Academia. En la gala de la semifinal - donde se dio a conocer a los tres finalista- fue retada junto a Víctor y eliminada.

Pasado el tiempo, SEMANA ha podido conocer que la joven se convertirá en madre primeriza en los próximos meses. Una enhorabuena que la joven no ha querido hacer público de manera oficial, pero que, eso sí, tampoco ha querido ocultar en las redes sociales y es que, en las últimas semanas, la canaria ha mostrado en sus stories los diferentes libros sobre maternidad que ha ido adquiriendo. Idaira, que ha convertido su perfil de Instagram en una página en la que habla de los temas que más le apasionan ,como la naturopatía, cocina, ect… se ha mostrado ilusionada en los últimos tiempos e incluso ha subido una fotografía en la que ya se le nota la tripita. Aunque desconocemos, por ahora, el sexo del bebé, desde la redacción de SEMANA le deseamos todo lo mejor del mundo en esta nueva aventura y que disfrute al máximo de la maternidad.