Ibai Llanos revela el problema de salud que padece: "Prácticamente no veo"

Ibai Llanos se ha convertido en uno de los creadores de contenido más populares tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Su manera natural y original de tratar temas como los deportivos ha causado sensación entre personas de todos los rincones del planeta, que permanecen atentas a todos y cada uno de sus movimientos. Entre ellos el que tenía lugar hace tan solo unas horas y que hacía saltar las alarmas al darse a conocer los serios problemas de visión que padece.

Ha sido en el programa de YouTube ‘Charlando tranquilamente’ de ElXokas donde Ibai Llanos se ha sincerado como nunca antes. El streamer ha hablado largo y tendido sobre su estado de salud actual, marcado por una serie de inconvenientes oculares por los que tuvo que someterse a muchas pruebas. Aún así, ahora está “medicado y estable”, por lo que sus fans no tienen que preocuparse: “Voy cada mes y medio a hacerme revisión”, ha contado.

El testimonio del de Bilbao no ha quedado ahí, y ha seguido dando detalles de su situación: “El ojo diestro lo tengo 100% y puedo hacer mi vida con normalidad. Puedo streamear, salir de fiesta, jugar al fútbol, baloncesto… Pero prácticamente no veo de un ojo”, ha continuado. Y es que, en el ojo izquierdo Ibai tan solo cuenta con entre un 5 y un 10% de la visión, algo que se ha ido agravando con el paso del tiempo, aunque espera que no vaya a más.

La afección que ha mantenido a Ibai Llanos en vilo

“Me he estado tratando muchísimo y estoy con medicación para que no me pase lo mismo en el otro ojo”, ha confesado. La esperanza que tiene es que no se trata de un problema degenerativo, por lo que lo ha adquirido a medida que ha ido creciendo a consecuencia de un herpes que pasó de “muy muy pequeño” a debilitar su nervio óptico casi al completo.

Fue en torno al 2017 cuando Ibai se percató de que algo no iba bien en su ojo izquierdo. Aunque en un primer momento el influencer creyó que se trataba de algo relacionado con la multitud de horas que pasaba frente al ordenador, finalmente los médicos se dieron cuenta de que iba más allá. Se descartó que era un tumor y, por suerte, los profesionales pertinentes lograron controlar la afección completamente y ahora Llanos celebra “estar estable”.

Cabe destacar que, aunque son prácticamente diarias las apariciones de Ibai dentro del universo 2.0, nunca había hecho referencia a este problema. El vasco ha optado por dejar a un lado su problema personal y centrarse en otros aspectos, aunque sí que ha admitido notar ciertas molestias a la hora de jugar a videojuegos oscuros, ya que tiene que forzar más de lo normal el ojo derecho.