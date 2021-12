La economía de Ibai Llanos a sus 26 años está más que saneada y así se demostró durante un directo de Twitch donde, sin querer, sus seguidores fueron testigos de lo que facturaba el youtuber al mes: más de 126.000 euros. Entonces, vivía en una mansión en Barcelona, cuyo alquiler superaba los 15.000 mensuales. Compartida con compañeros de profesión y pagada por un patrocinador, lo cierto es que esta vivienda ha quedado atrás para algunos de ellos. El primero para Ibai Llanos, que se acaba de comprar su primera vivienda en propiedad en la ciudad condal. De gran tamaño y con una hipoteca de larga duración, el joven ha visto en ella también una vía de negocio, ya que alquilará algunas de sus habitaciones a sus amigos para estar junto a ellos y, además, poder hacer frente a los pagos cómodamente.

«He firmado los papeles de mi nueva casa», ha dicho Ibai Llanos a su comunidad virtual. El joven deja la espectacular vivienda en la que residía en el barrio barcelonés de Terranova de Bellaterra para dejar hueco a nuevos compañeros del proyecto que ha formado con Gerard Piqué. Algunos inquilinos con los que él compartió espacio se mudarán con él y pagarán mes a mes a su amigo, Ibai Llanos, quien parece estar encantado con compartir piso de nuevo con ellos. Eso sí, por un precio que no supere las 4 cifras. «Me emociono de solo pensarlo. Voy a tener una hipoteca a bastantes años. Puedo decir que todos los que me seguís me habéis pagado la casa porque me habéis hecho hacer mucho dinero», decía emocionado Ibai.

Aunque no ha dado muchos detalles de su adquisición, ha comentado que «es bien grande y que está todo en una planta», dos datos que hacen pensar que se podría tratar de un piso en una zona lujosa de Barcelona. Acostumbrado a mostrar el día a día con sus seguidores, Ibai Llanos a buen seguro mostrará todos los rincones de su nueva casa, la primera en propiedad para el youtuber. De momento, nos conformaremos con verle junto a Ramón García presentando las Campanadas desde la Puerta del Sol, un tándem que la audiencia está deseando ver. Las cadenas de televisión son conscientes del éxito que les espera, prueba de ello, que incluso le hayan ofertado emitirlo en la pequeña pantalla. «Se iban a emitir mis campanadas en la televisión y en Twitch simultáneamente pero, como era algo tan especial, no lo vamos a hacer. Solo las vamos a hacer en el canal de Twitch. Por lo tanto, cualquier visita o view que nos hagáis ese dinero, os lo agradecemos mucho. No somos competencia de la televisión. Vamos a juntarnos para hacer algo diferente», ha dicho el joven.

