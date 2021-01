Kiko Rivera ha desvelado los durísimos ataques a los que su hermana, Chabelita Pantoja, ha tenido que hacer frente en Cantora por parte de su madre.

Kiko Rivera se sentó este fin de semana en ‘Domingo Deluxe’ para dar un último aviso a Isabel Pantoja. «Tienes 24 horas, mamá. Te voy a dar la última oportunidad de ponerte en contacto conmigo», dijo el DJ. El joven quiere una explicación por su parte antes de tomar medidas legales, sin embargo, este ultimátum no es lo único que ha revelado el cantante. También ha confesado las situaciones comprometidas que su hermana, Chabelita, ha vivido o en las que simplemente ella ha sido protagonista sin ni siquiera saberlo. Tanto es así que incluso sus apellidos corrieron peligro, pues, según el propio Kiko, su madre se los quiso quitar después de su hija concediera varias entrevistas hablando de ella. «Mi madre me pidió que buscase un abogado para quitar los apellidos a mi hermana», explicó Kiko. Una petición a la que él no accedió y que se suma a otros durísimos ataques que ahora han salido a la luz.

Kiko asegura que su hermana Chabelita ha sido para su madre «una hija de segunda» en ciertos momentos. «Ha habido momentos que la trataban como hija de segunda. No habitualmente pero… Hay veces que no hace falta decir, un gesto, una mirada», comenzó diciendo el propio músico. No obstante, lo más duro fue cuando él escuchó palabras despectivas hacia ella, las cuales no quiso desvelar, pero sí dejó caer. «He escuchado a mi madre y a mi tío Agustín hacer comentarios xenófobos sobre mi hermana. No quiero decirlo porque le va a hacer daño. Yo lo he escuchado», comentó. Aunque no dio detalles al respecto, soltó la bomba dejando perplejos a todos los colaboradores.

Según Kiko, Chabelita no ha vivido una vida de color de rosa. «He visto sufrir mucho a mi hermana en Cantora», apuntó Kiko Rivera. Y no solo en los muros de la finca en la que desde hace meses permanece Isabel Pantoja, también tras algunas incursiones de la joven en diferentes platós. Tales han sido las diferencias que ha tenido con su madre a lo largo de los años, que incluso la artista pidió a Kiko Rivera declararle la guerra a su hermana públicamente. «Mi madre me pedía que fuese a por mi hermana a muerte en los platós», dijo Kiko. Y es que el DJ aseguró que Isabel le insistía en que debía hablar de Isa en los platós, haciéndole creer que cuando la criticaba hacía bien. «A muerte, a muerte«, le llegaba a espetar la cantante.

Él, por su parte, no desea volver a Cantora, ni tampoco tener presente en su vida a su madre. Cualquier lazo que existiera entre ellos está roto y él lo sabe, así lo demuestra la definición que Kiko Rivera hace de su madre. «No quiero a una persona así en mi vida, es muy duro porque es mi madre. La gente se puede pensar que estoy bien, pero no. Soy consciente de que tengo una mujer que este pasado año se le han muerto su papá y su mamá», relató Kiko Rivera sobre su madre, Isabel Pantoja.