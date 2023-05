Humberto Janeiro responde a las declaraciones de Belén Esteban sobre Jesulín

Tal y como adelantamos en el nuevo número de SEMANA, Belén Esteban carga con fuerza contra Jesulín de Ubrique. Desde que se ha sabido que el torero se suma al casting de concursantes de la próxima edición de 'MasterChef Celebrity', la de Paracuellos del Jarama se sincera sobre el regreso de su expareja a la pequeña pantalla. Este no solo aparecerá en los fogones del talent culinario de La1. Además de su puesta en escena en la cadena estatal, el andaluz se prepara para ser el primer invitado de la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya' de Bertín Osborne. Todo ello ha hecho estallar a la madrileña. "Que trabaje y gane dinerito que tiene cuatro hijos", dice. Sus palabras dejan claro que no está conforme con el padre de su hija Andrea. Sobre este nuevo rifirrafe ha hablado Humberto Janeiro. No se pierda el vídeo para ver su reacción.

Vídeo: Europa Press

Belén Esteban: "Miguel Marcos ha sido el verdadero padre de mi hija"

"No comments. No tengo ni idea, la verdad, todos están bien". Son las palabras con las que el excuñado de la colaboradora de 'Sálvame' se pronuncia cuando le preguntan si la relación entre Jesulín y su hija mayor es muy buena. "Perfecta", zanja. Acompañado de su novia, el gaditano ha desvelado que su hermano afronta con mucha ilusión esta nueva temporada como cocinero: "Ha estado dos meses practicando". En cuanto a cómo se encuentra su sobrino, el pequeño Hugo, hijo de Jesulín y María José Campanario, dice: "Precioso, muy bonito".

Humberto va en son de paz y así lo deja claro en sus respuestas. Más acalorada se ha mostrado Belén en televisión. Indignada, se ha quejado de la falta de interés de Jesulín por su hija. "¿Sabes dónde vive? La ciudad no, que la sabe toda España. La calle, ¿sabes dónde?", espetaba hace unos días. "¿Sabes la suerte que tiene él? Que ella no me deja hablar porque si me dejara, haría más audiencia que 'Tu cara me suena'". Incluso ha señalado a su pareja como el verdadero responsable de su hija: "Solo tengo que agradecer a varias personas de mi vida... sobre todo a una persona que se llama Miguel Marcos Martín que ese ha sido el verdadero padre de mi hija. Gracias cariño. ¿Por qué sabes que? Que él tiene su familia y nosotros tenemos a la nuestra que somos tres. Te quiero. Gracias por portarte tan bien".