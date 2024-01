Hugo Pérez y Lara Tronti ('La isla de las tentaciones') dan la bienvenida a su primer hijo

Hugo Pérez Cabaleiro y Lara Tronti se convirtieron en una de las parejas protagonistas de la tercera temporada de 'La isla de las tentaciones', una de las más seguidas por los 'fans' del programa que contó con parejas que dieron mucho de qué hablar, como Lucía y Manuel, Marina y Jesús, Diego y Lola y Raúl y Claudia. A diferencia de las anteriores, Hugo y Lara salieron del programa de la mano y con su amor más reforzado que nunca, "quiero un futuro contigo, quiero todo contigo, Lara", le decía Hugo a su chica en la que fue la hoguera más romántica de la edición. Y así ha sido. Desde que salieron del programa, Hugo y Lara no se han separado y han cumplido su promesa: Tenerlo todo juntos. Así, este domingo, 21 de enero, han dado la bienvenida a su primer hijo, Nicolás.

"Estamos tan tan felices, ha salido todo genial, esto es una maravilla, adaptándonos y disfrutándolo", escribía la pareja en sus redes sociales junto a una foto familiar en la que presentan al pequeño. "Con ganas de llegar a casa y presentarlo a nuestras pequeñas", añaden, y es que Hugo, Lara y ahora Nicolás son una familia numerosa gracias a los perretes de la pareja, que han demostrado ser parte de la familia.

Sus seguidores no han tardado en darle la enhorabuena a la feliz pareja, sin que pase desapercibido un bonito detalle: El pequeño lleva de primer apellido el de su madre. Nicolás Tronti Pérez, así han decidido que se llame su primogénito y la noticia no ha podido gustar más en redes. "Me encanta que lleve el apellido de su madre como primer apellido", "rimero el apellido de la madre y después el del padre! Como me gusta que haya cambiado la cosa y ahora si se pueda, pero lo que más me gusta es ver qué el padre no pone pega alguno, así es como se cambia de mentalidad y como hacemos un mundo mejor", son algunos de los comentarios que han recibido tras la buena nueva.

Hugo saltó a la fama por su participación en 'Gran Hermano'

A su llegada a La isla de las tentaciones, para muchos Hugo ya les era familiar, y es que el gallego se dio a conocer en 'GH' en 2014, donde no acudió solo... Si algo hizo que Hugo fuese conocido es que participó junto a su cabra, Rubia. Desde las Rías Baixas conquistó a más de 600.000 personas que se han convertido en fieles seguidores. Ahora, más allá de la televisión, tanto Hugo como Lara se han convertido en 'influencers' con sus constantes viajes y su estilo de vida, 'Vanlife'. En sus perfiles de Instagram arrasan las escapadas a la naturaleza, los animales y su querida y preciada Galicia.