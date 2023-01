Hugo Paz, destrozado tras la muerte de su padre: "Siempre en mi corazón"

Hugo Paz está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. El que fuera concursante de 'Supervivientes 2018' y 'La isla de las tentaciones' ha comunicado el triste fallecimiento de su padre, Manuel Paz, a través de una desgarradora carta de despedida. Su progenitor era uno de los pilares fundamentales de su vida y reconoce que tras su marcha siente un gran vacío.

"Hola Papá, hola amigo mío. ¿Por qué tan rápido papá? Te has ido y te has llevado parte de nosotros contigo. No sé explicar el dolor tan inmenso que siento y sentiré para el resto de mi vida", comienza escribiendo junto a un emotivo vídeo en el que podemos ver algunos de los mejores momentos junto a su progenitor.

Tras esto, el participante de 'La isla de las tentaciones' se ha mostrado agradecido por todas las enseñanzas que le brindó su padre a lo largo de estos años. Fue su referente y su ejemplo de vida: "Has sido mi mejor amigo y mi padre, dándome consejos claros y duros en mis peores momentos. Apoyándome en todo momento y alegrándote de todo lo bueno que me ha ido pasando en la vida. Gracias por inculcarnos a toda la familia los valores tan bonitos".

Las últimas horas han sido una auténtica montaña rusa de emociones para Hugo Paz, quien reconoce que se siente muy afortunado y agradecido por todas las personas que han ido al tanatorio a darle su último adiós a su padre. "Sé perfectamente que nos vas a cuidar y proteger desde el cielo. Mamá, hijos, nietos, familia y amigos estamos todos orgullosos de ti. Siempre en mi corazón, te amo Papá", finaliza.

Estuvo ingresado durante el último mes

Fue el propio Hugo quien hizo público en sus redes sociales el pasado mes que su padre había sido ingresado debido al delicado estado de salud por el que atravesaba. "Deciros que estoy bastante bien, con bastante ánimo. Voy a pasar ahora una prueba y ya me pondrán un tratamiento y nos iremos para casa”, contó el propio Manuel a través de las redes sociales de su hijo. Desgraciadamente, no ha podido ser así. Entre los mensajes de pésame que hemos podido leer en sus redes sociales se encuentra el de Anabel Pantoja, quien también perdió a su padre el pasado mes de noviembre. Por su parte, su amigo y ganador de la última edición de 'Supervivientes', Alejandro Nieto, también le ha querido dedicar unas sentidas palabras. "Illo que palo más grande Hugo de miarmaaa …..es ahora mismo y se me caen las lagrimas no he podido estar contigo picha por que estoy en Canarias pero sabes que aquí me tienes y en cuanto vuelva te busco", escribe.