La cabaña en la que Daniel Sancho habría descuartizado a Edwin Arrieta, foto a foto

Daniel Sancho ha admitido haber asesinado y desmembrado a Edwin Arrieta, un cirujano plástico de Colombia. El hijo de Rodolfo Sancho habría descuartizado a este hombre en Tailandia en una cabaña en la que se alojaban durante sus vacaciones en Salad Beach, en concreto, en Haad Salad Villa. Se trata de un sencillo resort donde ambos estaban hospedados en la habitación B.6, la cual tiene 32 metros cuadrados, ha sido vigilada y acordonada por la policía tailandesa buscando pruebas que expliquen lo sucedido. Allí han encontrado grasa y restos de él, pero ¿qué se sabe de este alojamiento de dos estrellas en el que la vida de este empresario ha cambiado para siempre? Te detallamos a continuación.

Daniel Sancho se alojó en un hotel de 2 estrellas

A pesar de lo sucedido, las reservas están aseguradas para lo que queda de verano. "Igual esto ahora atrae a muchos turistas a los que les gusta dormir en lugares donde han ocurrido crímenes", dice un empleado del hotel a El Mundo. Si bien durante estos últimos días las cámaras y los curiosos se han agolpado en el lugar, esperan que cuando pase el temporal puedan dejar esta pesadilla atrás. Una vez confesado el crimen, Daniel Sancho se personó allí con las autoridades para desvelar paso a paso qué sucedió antes y después del asesinato, el cual habría tenido lugar entre el 2 y 4 de agosto.

Una habitación estándar para dos

Las habitaciones están situadas frente a la playa y, aunque son muy sencillas, sus clientes suelen tener buena sensación tras disfrutar de ellas. Tienen balcón privado, hamacas en el exterior, tienen baño propio, una pequeña nevera, una tetera y un sofá cerca de la cama, tal y como podrás ver a continuación en la galería que hemos seleccionado. Aunque lo verdaderamente valioso de este lugar es su ubicación, ya que está a pie de la playa de Koh Phangan, de hecho, a solo 5 minutos podría hacer snorkel si así lo quisiera.

Lo que se ha revelado hasta entonces del suceso, por boca de Daniel Sancho, es que después de que Edwin tratara de tener sexo con él y él se negara, comenzaron un forcejeo. El hijo del actor se enfrentó a él dándole un puñetazo, una pelea que acabó con un charco de sangre en el suelo. Es después de una hora cuando Daniel se da cuenta de que el cirujano está muerto, un plan que todavía se desconoce si podría estar premeditado. La policía tailandesa está convencido de que sí, pues un día antes del asesinato Daniel Sancho compró bolsas de plástico, una sierra, detergente y un cuchillo de picar carne.

Después de mutilarle habría repartido los restos de Edwin por varios lugares de la isla, siendo más tarde cuando acudió junto a dos chicas a la fiesta de Luna Llena, a la que asisten miles de personas cada vez que tiene lugar. Al hallarse los restos humanos y al publicarse la noticia, Daniel Sancho acudió a la comisaría para denunciar la desaparición de su amigo. Aunque él negó en un principio su implicación, los arañazos que tenían en su cuerpo hicieron sospechar tanto que el sábado 5 de agosto confirmó su autoría. "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", aseguró.

Ahora Daniel Sancho ha concedido sus primeras palabras de viva voz y desvelado que la policía le está tratando tan bien que incluso le han llevado a cenar a un restaurante de lujo antes de ser juzgado.

1 de 8 Las vistas del hotel tailandés 2 de 8 La zona exterior de cada habitación 3 de 8 La cabaña en la que se alojó Daniel Sancho era como esta 4 de 8 Sencilla y por menos de 50 euros la noche 5 de 8 Escogieron una habitación estándar 6 de 8 El baño donde se habría producido el forcejeo 7 de 8 Hay una cocina comunitaria para todos los huéspedes 8 de 8 Están muy cerca de la playa las cabañas