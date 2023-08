El hotel de 70 euros la noche en el que Silvia Bronchalo vive su 'via crucis' en Tailandia

Silvia Bronchalo se encuentra desde hace varios días en Tailandia, adonde se ha trasladado para estar cerca de su hijo, Daniel Sancho. Este se encuentra en prisión provisional, acusado del supuesto asesinato de Edwin Arrieta. Según la autopsia, el cirujano colombiano falleció tras ser degollado por el hijo de Rodolfo Sancho. Ante la gravedad de la situación, la madre del joven se encuentra ya en la isla de Koh Samui, donde cada mañana acude a la prisión de la isla para ver al chef. Desde que aterrizó en el país asiático se aloja en el Samui Bayview Resort & Spa, un resort con vistas al mar que apenas cuesta unos 70 euros la noche. Te contamos cómo es el lugar en el que hace su particular 'via crucis' mientras se encuentra el el país asiático.

El hotel, tal y como destaca una conocida web de reservas, está situado en las verdes colinas de Chaweng Noi, cerca del animado centro de Chaweng, y ofrece vistas impresionantes al mar. Se trata de "un establecimiento tranquilo con vistas a la playa más popular de Koh Samui". Tiene una piscina al aire libre con vistas al mar y un spa "excelente que ofrece tratamientos como masajes al aire libre". Dispone, asimismo, de un restaurante, el Bayview, que "sirve comida deliciosa y ofrece vistas panorámicas a la playa de Chaweng o a las luces nocturnas de Chaweng". Es en este lugar, cuyas suites disponen de balcón con bañera de hidromasaje, donde Silvia Bronchalo se hospeda en las costas de Tailandia por unos 70 euros la noche (y desayuno incluido).

Al parecer, Silvia Bronchado tiene la intención firme de instalarse temporalmente en Koh Samui. Por este motivo ha comunicado su determinación a la Embajada Española. No quiere estar lejos de su hijo ahora que se enfrenta a la pena de muerte, pues la policía pide para él la pena máxima. Y es que a medida que se conocen nuevos detalles sobre el caso son más las pruebas que incriminan a Daniel Sancho en la muerte de Edwin Arrieta. Hace unas horas, el agente Big Joke aseguraba en el programa 'En boca de todos', que el chef había lavado las prendas ensangrentadas del colombiano: "La ropa la habría lavado Daniel y que por eso no tendría ningún resto de sangre", lo que explicaría que estuviera limpia. "Es difícil que no haya sangre, desconocemos en que medio ha estado esa camiseta y desconocemos mucha información, pero claro no es factible".

La autopsia de Edwin Arrieta desvela, según Big Joke, que Daniel Sancho habría degollado al colombiano. "El doctor se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando (Sancho) comenzó a cortarle el cuello, según los forenses", ha explicado.

