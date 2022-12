Salud

Estamos ante un año que será estupendo para cambiar de hábitos y, en general, de todo lo que esté relacionado con tu calidad de vida. Será muy importante tener claras tus prioridades, así como tu escala de valores para centrarte en lo esencial.

Dinero

Las situaciones son ideales para tratar asuntos financieros con personas influyentes; también para que realices inversiones de todo tipo o para efectuar mudanzas o cambios relacionados con tu hogar, ya sea pintar, remodelar, modificar…

Amor

Si tienes pareja, seguirás con la relación. Y si no tienes seguirás en la misma situación. Lo bueno de todo esto, es que no sientes la imperiosa necesidad de cambiarlo. De todas formas, no te descuides y busca sentirte bien contigo mismo.