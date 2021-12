Este sábado ha fallecido Manolo Santana. El tenista se casó en cuatro ocasiones y era padre de cinco hijos. Ha muerto tan solo cinco meses después que su segunda y más mediática esposa, Mila Ximénez. Repasamos su historia de amor.

La colaboradora, en multitud de ocasiones, aseguró que había intentado borrar su matrimonio con el tenista. Una relación que definió como «tóxica». Durante su participación en ‘GH VIP 7’ recordó así el romance. “Sé que fue un matrimonio a la ligera. Él venía de una relación rota que no superó, yo venía de una relación que fue un infierno».

El noviazgo comenzó en la década de los ochenta y pronto saltó a las portadas de las revistas del corazón convirtiendo a la entonces escritora en un personaje habitual del papel couché. «Me sentí libre como un pájaro, él me dejaba libertad, pero utilicé esa libertad mal gestionada», contó así Mila sus inicios con el tenista con quien se llevaba catorce años.

Se conocieron a través de una amiga en común quien les presentó sin saber ella de quién se trataba. La prima cita, un tanto accidentada, tuvo lugar en la Casa Esteban de Madrid y terminó de la forma más insospechada. Justo al lado de ellos se encontraba el piloto Ángel Nieto, tal y como recordó Mila durante su paso por ‘Supervivientes’ en 2016. «No me encontraba bien y me recomendaron que me tomase una copita de coñac con azúcar. Yo entonces no tomaba nada de alcohol. Salí de allí, me apoyé en la mesa de Ángel Nieto, tiré toda la mesa y vomité encima».

Una boda civil

«Nos juntamos dos personas que queríamos convivir, pero creo que ninguno de los dos estábamos preparado para eso». Explicó que ella era muy joven y no había vivido lo suficiente. «Cometí el error de quererlo vivir todo con él». Tres años después de su primer encuentro se casaron. Era la segunda boda para él, la primera y única para Mila. Fue el 9 de febrero de 1983 en el juzgado de la localidad madrileña de Villalba con Adolfo Suárez como padrino.

Poco después, el 15 de abril de 1984, nació la prima hija en común del matrimonio, Alba Santana. Se separaron en 1986 y Mila siempre tuvo palabras de amargura hacia el tenista. «Esa separación me llevó al punto de partida otra vez. Perdí el timón de mi vida, tuve que renunciar a la persona que más quería en mi vida y pensé ‘me he vuelto a equivocar'». La sevillana no solicitó entonces la pensión compensatoria y tuvo que renunciar a cuidar de su hija porque no podía mantenerla. Un tiempo muy complicado, quizás el más duro de su vida, durante el cual aseguró llegó a tocar el infierno. Su único motor entonces fue su hija. «Por Alba conseguí salir».