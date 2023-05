Cristina Pedroche está a punto de dar a luz a su primer hijo, fruto de su relación con David Muñoz. La colaboradora de 'Zapeando' está en la recta final de su embarazo y está probando una técnica, cuanto menos curiosa, para tener un parto mejor. Se trata del hipnoparto. Pero, ¿en qué consiste esta técnica de la que pocas personas hemos oído hablar?

"Me levanto súper temprano para el curso de preparación al parto. Estoy haciendo dos, por contrastar. Más los libros que me estoy leyendo, más los apuntes que voy cogiendo... Pero, de verdad, desde aquí os recomiendo el hipnoparto. Piel de gallina. Estoy a topísimo. La palabra hipnosis la rechazamos, porque nos imaginamos a la gente esta que hace cosas extrañas. Nadie te hipnotiza. El hipnoparto consiste en controlar tu respiración y hacer mucha meditación", ha empezado diciendo

Está haciendo un curso de hipnoparto

Eso ya lo suelo hacer yo. Eso ya lo hago yo. Esto es el curso de hipnoparto. Lo primero que tienes que hacer es hablarte en afirmaciones. Para mí no voy a tener contracciones, voy a tener olas uterinas. Viene la ola, la cojo y la surfeo. La naturaleza me da unos minutos para estar tranquila, relajarme, y luego coger otra ola. A lo mejor no me tengo que poner epidural", ha explicado emocionada ante las dudas de sus compañeros.

Cristina Pedroche parece estar muy emocionada con este nueva técnica que pretende poner en marcha cuando vaya a dar a luz. "Estoy feliz con mi curso hipnoparto. Y allá donde voy lo cuento. No es que os la recomiende, es que OS LA SÚPER RECOMIENDO. Por supuesto no es publicidad ni nada parecido, pero es que siento que me están dando todos los recuersos, la información y el cariño que necesito para tener el mejor parto posible".

Recomienda esta técnica de meditación

Desde el lugar con el que está haciendo el curso aclaran en qué consiste esta técnica que todavía parece no estar muy de mona: "Transforma tus creencias limitantes en empoderantes y afronta el embarazo y parto desde la calma y el amor y no desde el miedo o la pasavidad ¿El objetivo? Que tengáis el mejor comienzo (madre, acompañante y bebé) en cualquier escenario y que seas dueña de tu parto. Lo conseguimos a través de tres pilares: información, eliminar miedos y que tengas las herramientas adecuadas".