Los hijos mayores de Fernández Tapias se cuelan en el funeral de su padre por la puerta trasera

Ha sido un lunes duro para Nuria González. El pasado 25 de octubre fallecía su marido, Fernando Fernández Tapias, a los 84 años. La mujer del fallecido ha reaparecido en el funeral por su marido, que se ha celebrado durante la tarde de este pasado lunes en la iglesia de los Jesuitas de Madrid. Esta misa ha sido oficiada por el padre Ángel. Ella llegó acompañada de sus hijos, Iván y Alma, a los que no le soltó las manos en ningún momento, pero se reencontró allí con familiares, amigos y otros rostros conocidos, que quisieron arropar a la exmodelo.

En la iglesia, Nuria González se ha tenido que reencontrar con los hijos mayores de Fernando Fernández Tapias, que aunque no estaban invitados, no dudaron en acudir para estar presentes en el homenaje que se ha hecho a su padre cuando aún no se ha cumplido un mes de su muerte. Fernando, Borja e Íñigo, hijos que el empresario tuvo con Chiqui Riva de Luna, y Juan Carlos y Sandra, fruto de la relación de Fernando Fernández Tapias con Juana García-Courel, llegaron a la iglesia acompañados de sus hijos, pero decidieron entrar por la puerta trasera para evitar el revuelo mediático. Y es que eran conscientes de que la prensa estaba en el exterior.

Los hijos mayores de Fernández Tapias abandonan la iglesia tras la misa funeral