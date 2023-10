Los hijos de Fernández Tapias rompen su silencio: "Se han torcido las cosas tanto que no damos crédito"

La muerte de Fernando Fernández Tapias sigue protagonizando titulares días después. Mucho se ha hablado de la nula relación que tenía con algunos de sus hijos, que fueron precisamente los que quisieron incapacitarle, algo que el empresario tomó como una traición. De hecho, a raíz de esto, rompieron su relación y Fefé, como lo llamaba su círculo más íntimo, decidió reestructurar la sociedad. Dejó fuera a sus hijos mayores, Fernando, Borja e Íñigo y le otorgó a su hijo Juan Carlos, algo que no sentó bien al resto.

De sus hijos se ha hablado precisamente estos días, ya que además de publicar una esquela en honor a su padre por separado a Nuria González, también acudieron al tanatorio para dar el último adiós al empresario. Ahora han querido lanzar un dardo a la exmodelo y mujer de su padre. Los hijos de Fernández Tapias han querido dejar claro que no podían ver a su padre: "Nuestro padre falleció a las dos de la madrugada y nos pusieron un mensaje a las ocho de la mañana. Como a su casa no podíamos ir porque lo teníamos prohibido, fuimos al tanatorio", han declarado alguno de sus hijos a ABC. Y han aclarado además que aunque no hubiera relación entre ellos, "no pasa nada, con respeto y educación nos damos el pésame".

Los hijos mayores de Fernández Tapias no han dudado en defenderse

Sobre la polémica familiar que hizo que Fernández Tapias rompiera la relación con algunos de sus hijos, estos son muy claros: "Se han torcido tanto las cosas que no damos crédito, nosotros queremos preservar nuestra intimidad y que no se nos tache de hjios díscolos porque llevamos aguantando cuatro años". Y se atreven incluso a justificar la decisión que tomaron de iniciar una batalla contra su padre: "Y todo por haber hecho una actuación que creemos que el 90% de las personas hubiesen hecho por el bien general, ya que muchas personas comen y viven de esas empresas. Al margen de lo privado y lo particular", han explicado.

Pero a pesar de todo lo que ha ocurrido, dedican unas palabras a Nuria González, que está destrozada por la muerte de su marido: "Siempre hubo una convivencia aceptable, respetuosa y sin ningún tipo de acritud. A Nuria la escogió mi padre, era feliz con ella y la hemos respetado. Nosotros nunca hemos tenido una mala obra de ni un mal gesto, hemos estado en bautizos y comuniones. Mi padre era un gran padre", dicen rotundos y convencidos de que su padre y Nuria eran felices juntos. No están dispuestos a que se siga hablando de ellos y por eso han querido pronunciar estas palabras a través de ABC, para acabar con lo que entienden que es "un circo". Y los hijos de Fernández Tapias no quieren que se piense que entre ellos había una guerra: "Aquí no se ha hecho nada por maldad, ni por dinero, ni por revancha, tenemos educación".

Una guerra abierta demostrada a través de las esquelas

A pesar de las palabras de los hijos de Fernández Tapias, durante los últimos días hemos podido ver que la guerra entre Nuria González y los hijos mayores del empresario es más que evidente. Se ha podido comprobar por las esquelas que se han publicado en homenaje. La exmodelo quiso rendir un homenaje a su marido a través de una esquela en ABC el pasado jueves, donde se despedía en nombre de ella y sus hijos. "Don Fernando Fernández Tapias Román, vicepresidente primero del Real Madrid, falleció en Madrid el día 25 de octubre de 2023. D.E.P. Su esposa, Nuria; sus hijos, Iván y Alma; todos sus familiares y seres queridos. RUEGAN una oración por su alma. El jueves, día 26 de octubre, se oficiará una misa a las dieciocho horas, en el Tanatorio de La Paz (Autovía de Madrid a Colmenar, Salida 20,700) Alcobendas, y posteriormente se prodecerá a su incineración", escribía Nuria González en el medio anteriormente citado.

El pasado viernes llegaba el turno de sus hijos mayores, que no dudaron en publicar por su lado una esquela para despedirse de él, a pesar de que el empresario no tenía relación con gran parte de sus hijos: "Don Fernando Fernández Tapias Román, padre y abuelo, falleció en Madrid, el día 25 de octubre de 2023. D.E.P. Sus hijos, Fernando, Borja, Íñigo, Bosco (+), Sandra y Tito; sus nietos, Iría, Elvira, Laura, Bruno, Daniela, Sofía, María, Juan, Bosco, India y Carlos. Ruegan una oración por su alma". El hecho de que hayan optado por hacer esquelas diferentes demuestra que es más que evidente la nula relación que hay entre Nuria y los hijos mayores de su marido.