El hijo de Paco Arévalo, muy preocupado por su hermana: "No la puedo ver sufrir"

Paco Arévalo fallecía el pasado 3 de enero en su casa de Valencia y dejaba a su familia sumida en una gran tristeza. Era su hijo, Paco, quien encontraba al mítico humorista sin vida en la cama. Ahora, su vástago ha explicado cómo se siente tras la pérdida de su progenitor, con el que le han quedado conversaciones pendientes.

Paco, el hijo de Arévalo, completamente roto, ha explicado en 'Fiesta' que la muerte de su padre fue completamente inesperada. Según su relato, la última vez que le vio con vida fue tan solo dos horas antes de encontrárselo en la habitación. "Es un vacío enorme, a veces no me salen ni las palabras. Todas las muertes que ha habido en mi familia me las he encontrado yo. Mi hermano a mi lado, a mi madre me la encuentro yo...", admitía.

Está preocupado por la situación de su hermana, pues era el humorista quien pasaba 24 horas al día con ella y no sabe cómo va a sobreponerse a esta pérdida. "La preocupación mía es mi hermana. Dentro de la pena que tengo, más o menos lo puedo medio llevar, intentar capear la situación. Pero a mi hermana es como si le hubieran cortado la mitad de su cuerpo. Lo único que quiero es que Dios me de salud para poder estar 24 horas con ella. Tengo que estar fuerte con ella, no me queda otra. No la puedo ver sufrir porque me vuelvo loco", asevera con el semblante serio y con un nudo en la garganta.

Paco también revela que a él y a su padre también le quedaron varias conversaciones pendientes. Reconoce que la pérdida de su padre ha sido muy duro para toda la familia y recuerda que le llegó a decir a su padre que se cuidara. "Él tenía un problema de espalda, tenía que ir con el carrito. Al principio, decía que tenía que cuidarse porque tenía una edad, intentar llevar una alimentación un poco más sana. Me dijo que lo que le quedara de vida lo quería disfrutar. La vida de un cómico es muy difícil. Cómo puedes hacerle reír a la gente si dos días antes tienes que enterrar a tu hijo", destaca.

El hijo de Paco Arévalo niega que esté en la ruina

Está muy agradecido con todos los mensajes de cariño que le han hecho llegar y destaca la cercanía y la disposición que han tenido Fabiola y Bertín Osborne. Sobre Malena Gracia, Paco sigue insistiendo en que le ha hecho mucho daño a su padre y que no podía pretender que la recibieran con "fuegos artificiales" en el tanatorio cuando tan solo dos días antes estaba arremetiendo contra el humorista en 'Socialité'. Ahora, el hijo de Paco Arévalo se encuentra de baja para poder enfrentarse a todo el papeleo por la muerte de su padre. "No estoy arruinado, no estoy viviendo en la calle", hace hincapié.