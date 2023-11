El hijo de María Jiménez continúa la estela de Ángel Cristo Jr.

Ángel Cristo Jr. ha abierto la caja de los truenos. El hijo de Bárbara Rey a sus 42 años ha destapado todos los secretos de su familia, dando igual lo truculentos que pudieran ser. Tal ha sido el impacto mediático que ya hay quien le ha seguido los pasos. Telecinco ha logrado un excelente dato para su estreno en '¡De viernes!', donde cosechó un 14 % de share y cuyo dato querrían mantener en futuras entregas. Analizando posibles personajes, el espacio de Telecinco llegaba a una clara conclusión: había que ahondar en el entorno de María Jiménez. Y quién mejor que su hijo Alejandro para que desgranara cómo había sido su vida fuera de los escenarios.

La durísima vida de María Jiménez llega a televisión de la mano de su hijo

La cantante tuvo una vida muy complicada junto a Pepe Sancho, a quien acusó públicamente de haberle maltratado. Un punto en común con Bárbara Rey y cuyo matrimonio ha estado en boca de todos durante años. De hecho, recordemos algunas de las declaraciones que en su dio María Jiménez sobre el padre de su hijo, episodios que él tuvo que presenciar en más de una ocasión. "Ese señor me maltrataba física y psicológicamente. Me daba una paliza y me decía: 'Vamos a casarnos otra vez'. Y yo, como una tonta, después de dos carantoñas, le creía", contó ella en 'Lazos de sangre', un relato escalofriante que ayudó a visibilizar su situación. Estuvieron casados 22 años hasta que la artista pronunció dos palabras que se convirtieron en su lema: "Se acabó".

La cadena de televisión ha negociado, según cuentan en 'Vanitatis en primicia', una entrevista con Alejandro Sancho Jiménez, hijo de María Jiménez. Casi tres meses después del fallecimiento de su madre, ha querido contar su verdad y gritar al mundo su su versión sobre una vida que en su día copó portadas en el papel cuché. Al igual que Ángel Cristo Jr. ha vivido alejado de los medios, siendo en su caso tan solo cuando su madre empeoraba cuando reaparecía ante las cámaras.

Fue el pasado 7 de septiembre cuando tuvo que hacer frente a su pérdida, un vacío irremplazable del que quiere confesarse en la pequeña pantalla. Pero no solo podrá hablar de cómo su madre se convirtió en todo un icono de lucha contra la violencia de género, sino también de otros capítulos vitales como, por ejemplo, la muerte de su hermana mayor. Rocío perdió la vida en el año 1985 en un accidente de tráfico, un durísimo golpe del que María Jiménez jamás se recuperó. Ella misma habló sobre ello en una de sus últimas entrevistas: "Mi hija se mató en la carretera, lo peor que me ha pasado en la vida y de lo que no me he recuperado ni me voy a recuperar en mi vida".

La opinión de la hermana de María Jiménez sobre la decisión de Alejandro

Ahora hay quién se pregunta si este paso al frente de Alejandro Sancho Jiménez ha supuesto una grieta familiar como el de Ángel Cristo Jr. Con la cantante ya fallecida, ha habido medios que se han puesto en contacto con Isabel Jiménez, hermana de María y a quien se pudo ver rota en su despedida. A pesar de que todavía se desconoce todo el contenido de su entrevista, ella solo tiene una petición: que su hermana no salga damnificada. "Alejandro es libre de hablar y de acudir a un programa o los programas de televisión que él considere; no me parece sorprendente. El duelo o el dolor no se puede medir en días. Yo lo único que espero y deseo es que siga respetando la memoria de su madre, como ha hecho. Porque es su madre y es mi hermana, una de las personas a la que más he querido en mi vida", comentaba a 'Vanitatis'

Si bien también se quería escuchar su punto de vista, Isabel ha preferido mantenerse al margen en este proyecto de Mediaset que acaba de ver la luz. No recrimina a su sobrino que él haya aceptado, pero insiste en que ella es quien mejor la conoce. Alguien que estuvo a su lado cuando tocó el cielo con las manos y sobre todo en los reveses más duros de la vida. "Me parece bien que él cuente sus vivencias, son suyas. Yo tengo otro tipo de vivencias y puede decirse que fui la persona que más y mejor la conoció. Estábamos muy unidas y viví todas sus etapas, sus mejores momentos y sobre todo los peores", apuntaba.