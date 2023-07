Carlo Costanzia lleva una pulsera telemática en la actualidad. Esta decisión radica de un proceso judicial anterior al que se encuentra sumido en la actualidad por un supuesto delito de estafa continuada. El hijo de Mar Flores está actualmente haciendo frente a esta imposición tras obtener la libertad tras una "detención en régimen abierto", solo acudiendo en horario nocturno, tras ser parado en un control de tráfico en el año 2022. El actor entró a un centro de Navalcarnero, donde solo iba a dormir 8 horas entre octubre y noviembre, hasta que el juez del caso le ofrece la pulsera electrónica que lleva en la actualidad.

Una pulsera telemática, el sistema de vigilancia que lleva Carlo Costanzia

El hijo de Mar Flores se encuentra con esta medida de tercer grado, como desvela en exclusiva 'Y ahora Sonsoles'. Un método que, como el mismo formato resalta, es un "sistema de vigilancia de red telefónica". Es una medida que se adapta a cada uno de los señalados, dependiendo de lo acordado y de la ubicación geográfica. La Audiencia Provincial de Málaga es el organismo que ha determinado 21 meses de prisión y multa de cinco meses con una cuota "con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago".

No es la primera vez que ingresa en un lugar como el mencionado en Madrid. En 2019 ya entró al mismo centro por delitos contra la seguridad vial. En SEMANA ya adelantamos en exclusiva la existencia de antecedentes que le situarían, de cara a este nuevo proceso judicial y de valorarse, en una situación complicada. Carlo Costanzia dio un paso determinante hace unos días que supondría la diferencia a la hora de legislar. Tanto él como su socio han depositado parte del dinero, 101.6754 euros, "a cada uno de los perjudicados", como puedes leer en uno de nuestros números en el quiosco.

Mar Flores se pronuncia: "Probablemente ha pagado más caro por ser mi hijo"

Mar Flores no acudía en esta ocasión al programa de Antena 3 y tendrá que hacer frente a estas informaciones sobre su hijo, Carlo Costanzia, en su próxima aparición. Los colaboradores de Antena 3 aseguran que "era conocedora de que esto iba a estallar" públicamente en las últimas semanas. Los antecedentes de su hijo es algo que ya conoce. En este último proceso de la compraventa de coches, para conocer su desenlace, la resolución puede tardar por la huelga en Justicia en la que está inmersa España.

El pasado 29 de junio la ex modelo reapareció y se mostró muy dolida por la situación. "Probablemente ha pagado más caro por ser mi hijo. Le han utilizado como persona conocida y como buena persona que es", le aseguró a Sonsoles Ónega. Le duele mucho el proceso en el que su hijo se ha envuelto y las consecuencias que le pueden traer. "Se para la vida por la sorpresa de recibir una sentencia que no entendemos. Los jueces deciden la suerte de las personas y no se puede hacer nada. Se había llegado a un acuerdo y de repente nos encontramos con la sentencia. Intento hacer una vida normal, aunque estoy muy dolida", asumió emocionada.