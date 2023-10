El rapero Yung Beef se ha convertido en viral en cuestión de horas. ¿El motivo? Su actitud en un festival Madrid Salvaje con aparentemente una fan. Tras subirla al escenario, le subió la falda, metió su cabeza debajo de la prenda de ropa y empezó a simular sexo oral. Las críticas no se han hecho esperar, aunque se asegura que realmente era parte del show y nada estaba improvisado. Sin desvelar si su objetivo era dar que hablar, lo que ahora llama poderosamente la atención es la identidad de la joven, la otra protagonista de este vídeo que está revolucionando la Red. Hablamos de María, la hija de Verónica Forqué, conocida artísticamente como 'Virgen María'. No es ni mucho menos la primera vez en la que acapara todas las miradas Yung Beef, prueba de ello, cuando él y su equipo se desplazaron al centro de Madrid para lanzar billetes a los viandantes o cuando esnifó en sus redes sociales una sustancia que hay quien pensó que no era legal.

Yung Beef con una fan. Que puto asco me ha dado, si digo lo que pienso me cierran la cuenta.pic.twitter.com/SfEiYye92O — ‏️ٓ‏️ ( @CocoExiliado) September 30, 2023