Tamara Gorro está pasando un verano de lo más complicado después de que su princesa falleciera hace unas semanas por culpa del cáncer. Sus vacaciones siguen, pero siempre con el recuerdo de la pequeña. Su hija Shaila está pasando uno de los peores momentos de su vida porque tenía una relación increíble con ella. Ahora, cuando se encuentran en la playa, esta la ha recordado y ha querido tener un detalle con ella al escribir una corona en la arena. Este era el símbolo que Tamara utilizaba cuando compartía alguna publicación de la pequeña fallecida.

Shaila ha dibujado una corona para recordar a la princesa

La ‘influencer’ no ha podido evitar emocionarse al ver cómo su hija recuerda a su princesa. Están siendo días difíciles, en los que no olvida el triste final a pesar de los años de lucha. Su sobrina adoptiva de 9 años que llevaba cinco luchando contra el cáncer no ha podido contra la enfermedad. Ahora Tamara Gorro trata de reponerse de este duro golpe, pero ¿cómo lo hace?

Tamara Gorro intenta hacer frente a la muerte de su princesa y lo está haciendo volcándose por completo en sus hijos. La influencer ha encontrado refugio en ellos, quienes le dan todas las fuerzas para que pueda seguir adelante. «Estas dos cositas son las que te hacen sacar fuerzas de donde no las tienes. Creo que muchas me entenderéis», escribía junto a un vídeo en el que aparece junto a sus pequeños.

Sus hijos están siendo el mejor refugio para ella en estos momentos

La colaboradora de televisión ha encontrado también en el gimnasio su forma de evadirse de la realidad, su pequeño rinconcito en el que puede olvidarse de su vida por un momento y encontrarse consigo misma. Intenta reponerse ante este golpe que le ha dado la vida y está centrada en vivir cada momento, algo que ha aprendido tras la muerte de su princesa. «A vivir cada segundo que ya sabéis que es irrepetible«, contaba hace unos días.

La peor noticia que podía dar en Instagram

«Mi princesa… Mi niña de la eterna sonrisa… Toda una vida juntas, pero cinco años inseparables. Una balanza donde existió el sufrimiento, pero sin duda ganó la fuerza, la energía, las ganas y el amor… Te has ido mi vida, te has ido para siempre. Pero enseñando al mundo que no se puede dejar de luchar, y siempre hacerlo con una sonrisa. Eres un ejemplo de admiración. Mi princesa, no sabes el vacío que me dejas, no te imaginas cuanto me has ayudado, enseñado y motivado. Hasta nuestra despedida ha sido especial y única.

La tristeza me invade y tengo el corazón roto, yo no quería este final y sé que tú tampoco, quedaban muchas cosas por hacer juntas. Pero te juro que las haré, te lo he prometido y así será. Vuela alto cariño. Allá donde vayas seguirás brillando, porque eres luz. Te voy a tener presente cada día de mi vida. Lo siento en el alma por no haber podido hacer más para ayudarte y curarte, lo siento. TE AMO Y JAMÁS TE OLVIDARÉ. Tu tía Tamara. #👑«, escribía totalmente rota.