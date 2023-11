La hija de Carmen Borrego revela en televisión datos muy personales de la relación con su madre

Hace 147 años que se patentó el teléfono, por lo que no se ha dejado de evolucionar. Actualmente son piezas claves para la mayoría de las personas y más para nuestros famosos. En ellos guardan secretos, fotos y nombres que no todos están dispuestos a dar a conocer. Salvo Carmen Almoguera que ha querido compartir la curiosa forma con la que tiene guardada a su madre en su móvil, un detalle que refleja, aunque sea de forma jocosa, cómo es Carmen Borrego en su papel como madre. Y es que tanto ella como su hermana Terelu han acudido a 'Gente Maravillosa', donde junto a Toñi Moreno han charlado largo y tendido sobre la vida.

Carmen Borrego, muy agradecida con la ayuda de su hija

Madre e hija se llevan de maravilla y siempre se han apoyado tanto en las buenas como en las malas. Carmen, quien prefiere vivir en un perfil más discreto que su familia, se lo demostró de nuevo tras la muerte de María Teresa, a quien ella también estaba muy unida y cuyo fallecimiento lamentó profundamente. Una ausencia contra la que todos batallan y que tratan de asumir haciendo piña y mirando hacia un futuro en común. Carmen Borrego quiso recalcar lo importante que era para ella su hija, una misteriosa mujer de la que se conocen pocos detalles. "Esa niña no se ha retirado de mí ni un minuto estos días. No quería que su madre estuviera sola. Quiero darte las gracias hija"; explicó.

Un espacio donde se destaparon curiosidades como que Carmen Almoguera tiene guardada a su madre como "peligrosa" en su móvil. "La tengo guardada como peligrosa en el teléfono. Es bastante intensa. Dónde estás, qué haces, con quién”. Aunque este afán controlador es simplemente por protegerla y ella lo sabe a la perfección, situación que le hace tomárselo con humor.

La declaración de amor de Carmen Almoguera hacia su madre en televisión

Un programa que, además, ha servido para conocer más de cerca a la hija de Carmen Borrego, de quien sabemos que decidió estudiar Derecho, pero poco más. Aunque discuten y a veces se enfadan, estas tocayas siempre encuentran el equilibrio en su relación. Tanto que no han dudado en elogiarse públicamente en la pequeña pantalla, donde se ha descubierto que se adoran pase lo que pase. De hecho, Carmen Almoguera se dirigió a su madre y le dijo todo lo que pensaba sobre ella. "Es una persona maravillosa, una persona atenta con todas las personas de su alrededor. Eres la mejor persona que tengo cerca y disfruto de todos los momentos que vivimos juntas. Gente maravillosa es una palabra perfecta para hablar de mi madre. Me quiere, me cuida, me mima. Siempre está para mí. Es una mujer con carácter que protege a los suyos", acertaba a decir.

La relación con su hijo José María Almoguera

Lo que últimamente prefiere no tratarse en televisión es el estado de la relación de Carmen Borrego y su otro hijo, José María. De sobra son conocidos los problemas que han atravesado y cómo no tuvo contacto apenas durante el embarazo de su nuera, lo que enrareció todavía más las cosas. Fue tras el nacimiento de su nieto cuando todo se empezó a sanar, aunque eso no quita que sigan existiendo situaciones incómodas en la familia. Nos referimos al bautizo donde el pequeño recibió sacramento y es que hubo, según contó 'Informalia', varios feos y desplantes que solo multiplicaron la tensión.

Aunque se dijo que se habían reconciliado y que las aguas estaban más calmadas, en ciertos momentos se evidencia la falta de complicidad entre ellos. Al igual que la de entendimiento. Entre quienes eso sí está muy presente es entre Carmen y Terelu, quienes han visto reforzada su relación después de morir su madre. Así lo explicaban ellas mismas en el programa presentado por Toñi Moreno en Canal Sur: "No tenemos a nadie por arriba, solo nos tenemos ella y yo. Ni ella sabe vivir sin mí, ni yo sin ella. Mi madre lo quiso siempre así", dijeron.

Ambas mantienen que su madre está mucho más presente de lo que podrían imaginar y que tratan de hablar con ella o pensar qué les diría si todavía estuviera aquí. "Me cuesta pensar de todo se acaba y necesito creer que de alguna manera se regenera en algo", comenta Terelu.