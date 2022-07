La hija de Ana María Aldón, Gema, ha hablado alto y claro. Durante su última intervención televisiva en ‘Sálvame Deluxe’ ha sido demoledora con Gloria Camila Ortega. No solo ha contado los desplantes que esta le ha hecho a su progenitora, también ha descubierto el polémico mensaje que mandó en su día a la hija de José Ortega Cano que dinamitó por completo la relación entre ambas.

Gema Aldón ha reconocido que llamó «cerda» a Gloria Camila. «Las miraditas, las risitas… todo lo que hace ella en su programa. Yo estaba muy cansada. Ese día yo estaba muy cabreada». Aunque en un primer momento ha preferido no compartir el mensaje en cuestión, tras la insistencia de Jorge Javier Vázquez ha accedido a que este lo leyese en directo. «La próxima vez que vuelvas a hablar mal de mi familia me lo vas a tener que decir en la cara, pedazo de cerda. Sinvergüenza», así comienza el WhatsApp que le envió.

Un demoledor mensaje de la hija de Ana María Aldón

En su polémico mensaje a Gloria Camila, Gema Aldón afirma lo siguiente: «Ni a mí, ni a mi madre, ni mucho menos a mi hermano le hace falta ser de tu familia de mierda que lo único que hace es vender a los demás. No te paso más ni una. Ya no te metes más con nadie de mi familia y mucho menos con mi madre que lo único que ha hecho durante estos diez años ha sido ayudarte en todo hasta haciéndote ropa para tu mierda de carrera. Ya no te paso ni una más. La próxima vez que abras tu sucia boca para dejar mal a mi madre yo misma me voy a encargar de cerrártela».

Gema Aldón ha sido rotunda y ha reconocido que su progenitora había sufrido distintos «desplantes» por parte de Gloria Camila. «Mi madre lo primero que le dolió fue que para su trabajo de final de carrera tenía el vestido para Gloria y no apareció. No le dio ninguna explicación. Le dolió a mi madre y me dolió a mí». También ha reconocido que no le gustan sus intervenciones televisivas donde la joven asegura que nunca permitiría que hablasen mal de su familia. «Yo tampoco lo voy a permitir. Ni por parte de Gloria, ni de ningún miembro de la familia Ortega Cano», ha subrayado.

«Yo en persona no la he visto reírse de mi madre. No se lo hubiera permitido, pero en televisión sí. Yo y todo el mundo». Asimismo ha destacado que han existido «ciertas miradas, ciertos comentarios…» que no aprueba. Respecto a cómo se truncó su relación con Gloria Camila ha afirmado lo siguiente: «Hasta que me di cuenta de los feos como hacerte de menos». Durante su entrevista ha explicado que las cosas que pasan «por detrás son las que verdaderamente duelen. No las voy a desvelar porque son conversaciones privadas».