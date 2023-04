Hiba Abouk recupera su normalidad en París tras confirmar su separación

Hiba Abouk y Achraf Hakimi se encuentran en pleno proceso de trámites de separación. Unos trámites que, según cuenta la propia actriz, comenzaron antes de que saliera a la luz el supuesto abuso del futbolista a una joven en su domicilio de París. La noticia saltó precisamente cuando Hiba se encontraba en Dubái junto a sus dos hijos, fruto de su relación con el marroquí. En aquel momento, ella tomó la drástica decisión de guardar silencio y reposar bien toda la información antes de reaparecer y contarle al mundo cómo se encontraba y qué había pasado. Tras emitir un comunicado y posteriormente compartir una instantánea sonriendo y agradeciendo todo el cariño que ha recibido en estos momentos, Hiba Abouk ha retomado la normalidad.

Ha sido una época muy convulsa para Hiba Abouk que incluso se tomó un respiro del universo 2.0. Sin embargo, ahora ha retomado su actividad en su perfil de Instagram, donde acumula más de millón y medio de seguidores. Este domingo, ya anunciaba que estaba de vuelta y agradecía todo el cariño recibido con el siguiente mensaje: "Este selfie para mandaros un beso enorme a todos aquellos que me dais tanto amor y me demostráis vuestro apoyo. ¡GRACIAS!", escribía en su perfil. Tras este hecho, ya ha vuelto a su normalidad de compartir contenido para sus fieles seguidores. La vimos aterrizar en París, donde ha residido durante los últimos años junto a Hakimi, ya que el futbolista juega en el París Saint-Germain. Y ,ahora, degustar una exquisita ensalada Mechouia, un plato típico de Túnez.

Hiba Abouk vuelve al universo 2.0, una de sus fuentes de ingresos

Con estos pasos adelante, la popular actriz deja atrás la polémica en la que se ha visto envuelta tras las acusaciones de una joven a su expareja, Achraf Hakimi, y vuelve a las andadas en las rede sociales. Una de las fuentes de ingresos de Hiba Abouk también es su presencia en redes sociales, donde ha hecho colaboraciones con diferentes marcas de lujo. Por este motivo, necesita seguir trabajando intentando obviar todo lo relacionado con su expareja y mirando al frente por ella y por sus hijos. Algo que ya está haciendo.

La actriz emitió un comunicado desvelando que estaba en proceso de separación

Fue la propia Hiba Abouk quien emitió un comunicado varias semanas después de que saliera a la luz la información de su expareja. Él no se ha pronunciado todavía al respecto pero la actriz quiso aclarar su situación y desmarcarse de lo que estaba ocurriendo, además de confirmar su superación. “Hoy me siento en el deber de hacer público este comunicado para manifestar mi estado de ánimo y aclarar en primera persona las informaciones erróneas que circulan. Tengo la necesidad perentoria de explicarme, para así poder retomar mi vida personal, pública y profesional de la manera menos perjudicial y traumática posible, protegiendo por encima de todo a mis hijos que son, como no puede ser de otra manera, mi absoluta prioridad" comenzaba diciendo.

"La realidad es que hacía ya un tiempo que, después de meditarlo mucho, el padre de mis hijos y yo tomamos la decisión de poner término a nuestra relación de pareja, mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mediáticamente y de los cuales soy totalmente ajena. He necesitado tiempo para digerir este shock. Huelga recalcar que en mi vida siempre he estado y estaré del lado de las víctimas, por lo tanto dada la gravedad de la acusación solo nos queda confiar en el buen hacer de la justicia", sentenciaba al respecto.