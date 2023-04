El pasado 27 de febrero se abrió una investigación contra Achraf Hakimi tras ser denunciado por presunto caso de violación en París. Inmediatamente, Hiba Abouk se vio en el centro de todas las miradas, aunque no rompió su silencio hasta un mes después, el 27 de febrero, para anunciar que había comenzado los trámites de separación con el futbolista. "He necesitado tiempo para digerir este shock", llegó a decir y dejó claro que se posicionaba del lado de las víctimas. Ahora, una semana después, la actriz ha reaparecido públicamente para mandar un claro mensaje.

Con dos imágenes en donde la vemos feliz y relajada, Hiba Abouk ha querido mandar un mensaje de agradecimiento a todos aquellos que han estado a su lado durante todas estas difíciles semanas para ella. "Este selfie para mandaros un beso enorme a todos aquellos que me dais tanto amor y me demostráis vuestro apoyo. ¡GRACIAS!", aseguraba. Además, también le deseaba un feliz domingo a todos sus seguidores. No obstante, su reaparición pública esconde una clara declaración de intenciones pues deja claro que está de vuelta.

Con estas dos imágenes compartidas en su muro de Instagram, Hiba Abouk deja patente que vuelve a retomar su vida tras comunicar que ponía fin a su relación con el jugador del Paris Saint-Gremain, con el que tiene dos hijos, Amín (3) y Naím (1). Ahora, está centrada en su faceta profesional y volcada con su papel como madre ahora que está instalada en España. “Tengo la necesidad perentoria de explicarme, para así poder retomar mi vida personal, pública y profesional de la manera menos perjudicial y traumática posible, protegiendo por encima de todo a mis hijos, que son, como no puede ser de otra manera, mi absoluta prioridad”, llegó a explicar.

Hiba Abouk se posiciona al lado de las víctimas

El pasado 27 de marzo, Hiba Abouk hacía público un comunicado en el que confirmaba que ella y el padre de sus hijos tomaron la decisión de poner fin a su relación de pareja. "Mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mesiánicamente y de los cuales soy totalmente ajena", matizaba. Ante esto, la actriz insistía en que en medio de la aceptación que conllevaba el hecho de haber roto su relación y "proyecto familiar" también tuvo que enfrentarse a la investigación al futbolista por presunta violación. "Huelga recalcar que en mi vida siempre he estado y estaré del lado de las víctimas, por lo tanto dada la gravedad de la acusación solo nos queda confiar en el buen hacer de la justicia. Os ruego que respetéis mi intimidad y la de mis hijos en estas delicadas circunstancias", dejó claro.