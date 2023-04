Hiba Abouk, muy tajante sobre lo que le importa en su divorcio de Achraf Hakimi

Hiba Abouk continúa su vida lejos de Achraf Hakimi. La pareja puso punto y final a su relación en medio de la tormenta mediática del futbolista tras ser señalado por una presunta violación. El jugador del PSG fue consciente a principios de marzo de este año de la denuncia interpuesta por la Policía de Paris tras el testimonio de una joven que le señalaba. La actriz ha continuado con el proceso de separación y se ha encontrado con otra sorpresa más. Al parecer, el deportista no tiene ningún bien a su nombre y, por lo tanto, no se puede incluir este aspecto económico en el divorcio. Mientras sigue todo adelante, la modelo se refugia en sus pequeños, sus hijos, y manda de forma indirecta un mensaje a todos los que la señalan.

"Lo verdaderamente importante, mis hijos", escribía junto a una imagen de estos en la cuna. Ha capturado el momento en el que los dos bebés comparten juegos y caricias ante su atenta mirada. Está atravesando un momento personal en el que la familia y los amigos son esenciales. Junto a sus hijos pasa muchos momentos con compañeros como Pelayo Diaz, con los que pudo cenar hace una semana. Siempre tiene ganas, como ella misma dice, de, además de continuar con su trabajo, "pasar tiempo con los míos, descansar y disfrutar". Está muy agradecida por el apoyo que recibe y así lo transmite día a día a través de sus redes sociales.

Hiba Abouk se ha posicionado en el conflicto judicial que se le presenta a su ex marido Achraf Hakimi. Entendió en todo momento que la situación con la víctima que le señalaba era lo suficientemente delicada como para ello. Aunque la decisión queda en manos de la justicia, y así lo puntualizó, la modelo recalcó que "en mi vida siempre he estado y estaré del lado de las víctimas". En su comunicado quedaba claro que ponía punto y final a su matrimonio desde que en 2019 se dieran el sí quiero. Quedaba ahora un duro proceso por delante. "Después de tomar la decisión de separarnos legalmente y dejar de convivir, a la espera de los trámites de divorcio, quién iba a imaginar que además de enfrentarme al consabido dolor que acarrea una separación, y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto familiar al que me había entregado en cuerpo y alma, tendría que enfrentarme a esta ignominia", escribió.

La sorpresa de Achraf Hakimi en su divorcio de Hiba Abouk

Hiba Abouk y Achraf Hakimi están en pleno proceso de divorcio. Después de un par de años casados y dos hijos en común finalizaban su relación y comenzaba el trámite judicial de la misma. El futbolista del PSG ha sorprendido a todo el mundo con una de las informaciones mejor guardadas sobre su patrimonio. "Cuando la actriz y sus representantes legales acudieron a la justicia francesa para solicitar la cantidad que consideraban que le debía corresponder en el divorcio, la Corte les dijo que no existía tal fortuna. La razón es que Hakimi había puesto todas sus ganancias a nombre de su madre bastante tiempo atrás", aseguran fuentes cercanas al medio 'First Mag'.

Confesaban, igualmente, que ha tenido que dar estas explicaciones después de que la actriz hubiera reclamado hasta la mitad del patrimonio de este por bienes gananciales de la pareja. El futbolista ha conseguido una gran fortuna por su proyección en el mundo del fútbol. Es actualmente uno de los mejores pagados de la liga francesa de este deporte. De esta forma gran parte de los 14 millones de euros que recibe al año y las propiedades pasan a estar a nombre de su madre. Se ha destacado que, aunque no haya nada bajo su nombre, no piensa evadir el pago de una pensión y todo lo necesario para sus hijos.