Hiba Abouk ha preferido compartir algunos detalles de su vida privada a cuentagotas, con el deseo de permanecer en un discreto segundo plano y dejar que la fama no interfiera demasiado en su día a día. Más ahora que está embarazada de su chico, el futbolista del Borussia Dortmund Achraf Hakimi. ¿O deberíamos decir su marido? Aquí reside la gran duda y es que los rumores apuntan a que la actriz podría ser ya una mujer casada y que habría pasado por la vicaría de manera discreta para no hacer demasiado ruido.

Sobre esto ha sido preguntada en su última aparición pública y la respuesta de Hiba Abouk ha dejado a todos en shock. La actriz podría haber confirmado sin pretenderlo que se ha casado en secreto cuando le preguntaban sobre sus planes de boda: “Hombre… es que… bueno… hay algo, hubo algo”, comenzaba a explicar con duda la intérprete, sin saber muy bien hasta qué punto hablar sobre el tema.

 

Finalmente, Hiba Abouk encontró las palabras idóneas en su mente, aunque quizá las anteriores, más ambiguas, arrojaban más luz sobre el paso que podría haber dado: “No lo voy a decir, si sabéis que de estas cosas íntimas no hablo”, terminó por sentenciar la actriz que, no obstante, no tuvo reparos en confirmar que sí se comprometieron.

Hiba Abouk se prepara para ser madre: de prácticas con la hija de unos amigos

Cabe destacar que Hiba Abouk ha preferido esconder los detalles más importantes de su vida personal, a excepción de su embarazo. Su relación con el futbolista nació a modo de rumor, al igual después su estado de buena esperanza. Por ahora ha preferido no hablar sobre el sexo del bebé, aunque ya dice que tiene elegido su nombre, que será árabe y muy original. Sobre la boda, no sabe si decir que ya se ha casado o que entra en sus planes…