Este martes a las 16 horas, España se la juega en el Mundial de Qatar contra Marruecos, en un duelo de octavos de final que tiene en vilo a todos. Pero hay quienes lo viven con especial emoción, como puede sucederle a Hiba Abouk, madrileña de nacimiento, pero con el corazón dividido por su familia, proveniente de Túnez, pero también por su marido, el jugador del PSG Achraf Hakimi, que milita ahora en la selección marroquí defendiendo su país. Para la actriz que se hizo especialmente popular por su papel en ‘El Príncipe’, el partido de este martes le ha dividido el corazón, pues se debate entre apoyar a la selección española o la que abandera su esposo y padre de sus hijos. Aunque ya tiene un favorito.

Este es el segundo mundial que Achraf Hakimi juega luciendo la camiseta de Marruecos, aunque, como su mujer, nació en Madrid. Lo hace como homenaje a su familia, a sus raíces, a sus sentimientos más arraigados. Esto ha obligado a Hiba Abouk a tomar partido y, en una entrevista concedida a ‘Radio Marca’, ya ha confesado que en esta ocasión tendrá que dejar a La Roja a un lado, al menos sí esta vez, para dar ánimos a su esposo y rezar para que se alce con el título del Mundial de Qatar 2022, aunque por ahora se conforma con que tenga un buen resultado en su encuentro en octavos de final.

Hiba Abouk apuesta esta vez por el equipo magrebí, aunque en parte tiene el corazón dividido: “Obviamente voy con mi familia. Donde estén ellos voy a estar yo. Mi marido, que también es madrileño, juega con Marruecos, pues yo voy con Marruecos, por supuesto”, asegura la actriz en el citado medio, donde también ha dejado claro que si la victoria de este martes es para España también tendrá motivos para celebrarlo: “Sea el resultado que sea, me alegraré, porque España es mi país y lo llevo en mi corazón también. Yo soy madrileña por supuesto. Nací en Madrid, me he criado y es mi ciudad”, sentencia.

Ahora bien, esto no quita que Hiba Abouk sienta nervios por el partido de este martes que enfrenta a España con Marruecos en el Mundial de Qatar: “Estoy un poco nerviosa por lo que vaya a pasar hoy, pero estamos muy bien, muy contentos de haber llegado hasta aquí. Con un poco de nervios”, reconoce la actriz, que está en Qatar apoyando a su marido de cerca.