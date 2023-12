El 29 de diciembre de 2013 cambió la vida del piloto de F1 para siempre. Michael Schumacher (54) sufrió un accidente mientras esquiaba en los Alpes franceses tras el que apenas han trascendido detalles al respecto. Su estado de salud se ha mantenido casi en secreto desde entonces, por lo que el hecho de que su hermano hable es especialmente sorprendente. Ralf Schumacher ha roto su silencio para admitir lo dura que ha sido para él y su familia esta última década, aportando nuevos datos de lo sucedido y de lo que siempre ha significado para él el deportista. No solo después del fuerte varapalo, sino también antes de que todo estallara por los aires para él y todo su entorno.

Las emotivas palabras del hermano de Michael Schumacher tras el décimo aniversario de su accidente

"Michael no era sólo mi hermano. Cuando éramos niños, él también fue mi entrenador y mentor. Me enseñó literalmente todo sobre las carreras de karts. Puede que haya una diferencia de edad de siete años, pero él siempre estuvo a mi lado. Corrimos juntos, practicamos maniobras de adelantamiento y todo lo que importa en el automovilismo", comienza diciendo en una entrevista concedida al diario 'Bild'. Estaban muy unidos y se lo quiso demostrar apoyándole y no dejándole solo en un momento tan duro como ese. Aunque admite que nada ha vuelto a ser lo mismo, agradece tener una situación económica solvente que le permita mantenerse con vida.

El periodista alemán Jens Gideon ha explicado cuáles fueron las razones de su fatal accidente, siendo dos desencadenantes los que provocaron su situación actual. La primera de ellas el peligro que supone esquiar fuera de pista, ya que no es seguro. Esas zonas no están preparadas y suponen grandes riesgos como una placa de hielo, una roca no visible e incluso un alud. La segunda causa que este experto da públicamente es el tiempo que se tardó en la operación de rescate, lo que sin duda complicó todo.

Recordemos que Michael Schumacher estaba acompañado ese día de su hijo de 14 años y de tres amigos más. Después de 11 horas esquiando, el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 abandonó la pista y se adentró en una que resultó fatal. El alemán se desequilibró hasta chocar con una roca que impactó en su cabeza del tal modo que partió su casco. Su caída le llevó a no aparecer nunca más públicamente, tanto es así que su última imagen fue captada por otro esquiador durante su traslado en helicóptero. Este le llevo desde Méribel a Albertville-Moutiers, hospital desde donde le trasladaron nuevamente debido a la gravedad de sus heridas.

Pocos, muy pocos han sido los que han tenido la oportunidad de visitar a Michael Schumacher, quien cumplió 54 años rodeado de misterio. Se ha asegurado que sufrió daños cerebrales y que pasó seis meses en coma, lo que sin duda fue decisivo para él. Tiempo después se le trasladó a casa, lugar en el que ha recibido algunas visitas como, por ejemplo, la del expresidente de la Federación Internacional de Automovilismo. "Puedo entender por qué su familia y amigos lo protegen, porque debemos dejarlos en paz. Michael está luchando, está luchando y solo podemos esperar que mejore", aseguró Jean Todt.

Fue hace unos meses cuando un neurólogo habló sobre su día a día. No se mostró nada esperanzado acerca de su futuro: "Creo que está en estado vegetativo, lo que significa que está despierto, pero no responde", dijo. En numerosas ocasiones ha estado ligado a Mallorca, donde su mujer adquirió una mansión que en su día perteneció a Florentino Pérez.