La familia de Dani Alves jamás esperó el giro que iba a dar su vida. Desde el pasado viernes día 20 de enero están viviendo una pesadilla de la que están deseando despertarse. El futbolista se encuentra en prisión preventiva por presuntos abusos sexuales a una joven de 23 años, una acusación que el círculo más íntimo del brasileño se niega a creer. Justo cuando el deportista ha cambiado de abogado, el hermano de Alves le ha mandado un mensaje: «Una familia que cree en Dios enfrenta dificultades junta». A pesar de que ha cambiado de versión hasta en tres ocasiones, Ney Alves le brinda su apoyo y reivindica de nuevo su inocencia. «No importa lo que pase. Tu familia está dispuesta a dar la vida si es necesario para sacarte de esta. Sabemos el ser humano que eres», añade.

Creen la versión de Dani Alves

Dani Alves tiene cuatro hermanos, los cuales están a su lado desde la distancia. No todos han mostrado su apoyo públicamente, a diferencia de Ney, quien ha utilizado su posición como cantante para tratar de arroparle en su momento más oscuro. Sus padres tampoco pueden creer aún lo sucedido y se encuentran en estado de shock, al igual que su exmujer y madre de sus dos hijos, Dinora Santana. «Sé que esta triste, pero está bien y haré lo que haga falta para ayudarle. Es un shock y para mis hijos, que son adolescentes y lo están pasando muy mal. Su familia está agobiada porque quieren verlo y no pueden acceder a él», dijo hace tan solo unos días su expareja.

El hecho por el que se le acusa presuntamente tuvo lugar el día 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona. Semanas más tarde fue detenido y ha ingresado en prisión preventiva, de hecho, ahora está en Brians 2 junto a un preso brasileño que se ha convertido en su persona inseparable. Ambos están por el mismo motivo en la cárcel, aunque él ya como condenado. Pero, ¿cuál es ahora su día a día entre rejas? Deben levantarse a las 8 de la mañana y acostarse a las 23.00 horas, intentando pasar el tiempo jugando al parchís con otros compañeros.

La abogada de la víctima ha concedido una entrevista a un medio brasileño, donde recalca que su cliente «no quiere una indemnización porque su único objetivo es que no salga de prisión». La defensa asegura que la joven no ha podido volver a dormir desde entonces y rechazará cualquier acuerdo económico que llegue a su mesa. No cederá a ningún pacto y tan solo batallará porque Dani Alves sea condenado y no abandone el centro penitenciario en muchos años.