No hay nada ni nadie que pueda consolar el gran dolor que está pasado Ana Obregón tras la pérdida de su hijo Álex Lequio, a los 27 años de edad, tras una larga batalla contra el cáncer. La actriz y artista se encuentra en Barcelona, donde se encontraba hospitalizado el joven. Ana no está sola en estos momentos tan complicados, pues cuenta con el apoyo de sus hermanas, Celia y Amalia, que no han dudado ni un momento en viajar desde Madrid hasta la Ciudad Condal para arropar a su hermana en estos instantes tan difíciles.

Celia y Amalia están en Barcelona para estar junto a Ana Obregón

A pesar que no hay consuelo para una madre que acaba de perder a su único hijo, el tener a sus hermanas al lado supone un gran apoyo para Ana Obregón. Sobre todo teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra el país ante la emergencia sanitaria por el coronavirus. Y es que en estos momentos es muy difícil tener el apoyo de los tuyos debido a las restricciones de movilidad que ha impuesto el Gobierno tras decretar el Estado de Alarma el pasado 14 de marzo.

Aún así, existen excepciones que te permiten viajar. Por este motivo, las hermanas de Ana Obregón, que conocían la delicada situación del joven, no han dudado ni un momento en desplazarse hasta Barcelona para arropar a su hermana ante el fuerte golpe que la vida le acaba de dar. Además, supone una decisión muy complicada, ya que además sus hermanas han tenido que dejar en Madrid a sus padres, Ana María y Antonio, que están a su cargo debido también al delicado estado de salud que también tienen sus padres. A pesar de esto, Amalia y Celia han tomado la decisión de viajar hasta Barcelona y poder estar junto a su hermana cuando recibiera la noticia del fallecimiento de su hijo, Álex Lequio.

La actriz siempre ha mostrado estar cerca de su familia

La relación de Ana Obregón con sus hermanas siempre ha sido excelente. Han sido uñas y carne y tenerlas a ellas ahora supone un alivio dentro de tanto dolor que está pasando. A la par, también siempre ha estado muy unidas a sus sobrinas, quienes también han mantenido muy buena relación con su primo, Álex Lequio. Esta trágica noticia supone un duro golpe para toda la familia, ya que además no podrán dar el último adiós a Álex Lequio debido a la emergencia sanitaria en las que nos encontramos. Esto significa que Ana Obregón se tendrá que enfrentar junto a un máximo de dos personas más, uno obviamente será su padre, Alessandro Lequio, al entierro de su hijo. Esto significa que sus dos hermanas no podrán apoyarla en el difícil momento que significa dar el último adiós a un hijo.

A pesar de que Ana Obregón no podrá tener el apoyo en ese momento de los suyos, está recibiendo, desde la distancia, el cariño de todos sus familiares, amigos y compañeros de profesión. Han sido mucho los rostros famosos que han querido dar el último adiós a Álex Lequio y además mandar un mensaje de pésame y de ánimo a la actriz, que está sufriendo uno de los peores episodios de su vida.

Ana y sus hermanas, también muy preocupadas por sus padres

Para Celia y Amalia el tomar la decisión de viajar a Barcelona ha supuesto también un sinfín de incógnitas. El viajar a la Ciudad Condal ha supuesto dejar a sus padres solos en Madrid. Cabe recordar que durante los últimos meses también Ana Obregón ha mostrado la preocupación por el estado de salud de sus padres, ya que se encuentran muy delicados. Desconocemos si los abuelos de Álex Lequio conocen el fallecimiento de su nieto, pero en el caso de que así sea, esto supondrá un duro golpe para ellos, ya que nadie podía imaginar este final tras más de dos años de lucha contra el cáncer.

Con este viaje, Celia y Amalia vuelven a demostrar lo orgullosas que están de su hermana, Ana, y de la buena relación que guardan. Además, cabe recordar que siempre que ha sido posible la familia al completo se ha reunido para las celebraciones. Aunque ahora ya queda poco para celebrar, pues costará volver a sonreír tras esta trágica noticia que nadie se imaginaba. Un duro golpe que le costará mucho tiempo a Ana Obregón poder afrontar.