La Fiscalía ha rechazado reabrir el caso de La Veneno para investigar de nuevo la causa de su muerte. Hablamos con su hermana para saber cómo se han tomado la noticia

El 9 de noviembre de 2016 Cristina ‘La Veneno’ pasó a ser una leyenda. Tras varios días en coma falleció a los 52 años, una muerte plagada de incógnitas, según aseguró su familia. Tan solo se probó que su entonces pareja la encontró en el sofá de su casa con un fortísimo golpe en la cabeza y un sinfín de moratones por su cuerpo, una situación por la que el entorno de Cristina sospechó de él. Sin embargo, la autopsia no demostró eso, sino que su muerte se debía «a un fracaso visceral multiorgánico con septicemia y hemorragia menigo-encefálica«. Cuatro años después de aquello, la familia de La Veneno trató de reabrir su caso, pero la respuesta por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid no ha sido la esperada. Ha rechazado la reapertura de la causa de la muerte y han alegado que tanto en el informe de la autopsia como en la investigación policial ya se descartó un presunto delito de homicidio. Con una enorme sorpresa y admitiendo que es un durísimo varapalo para ellos, María Belén, hermana de Cristina, se confiesa con SEMANA.

«Estoy en shock«, dice cuando le explicamos el motivo de nuestra llamada. La hermana de Cristina confiaba en que este proceso diera sus frutos y, por fin, pudieran conocer qué había sucedido realmente en la muerte de La Veneno. Los motivos de su fallecimiento jamás terminaron de convencerles, por lo que ahora pedían que se investigara de nuevo. «No me lo esperaba para nada, no me lo tomo bien. ¿Cómo va a ser eso? Pensábamos que había muchas posibilidades de que se reabriera. Había muchas esperanzas. Es un palo muy grande», nos comenta. Angustiada tras conocer la decisión de la Fiscalía, María Belén se pondrá en contacto con el abogado para así conocer cuáles son los siguientes pasos para ellos.

Su familia ha aportado informes periciales, pero el órgano legal no ve indicios nuevos que prueben una muerte violenta de la actriz. Presentaron un recurso con el único objetivo de saber qué había sucedido con su hermana el día en que apareció gravemente herida. Ellos aportaron el 28 de octubre del pasado año un informe en el que se apuntaba a «origen violento y lesivo-homicida», conclusión a la que llegaron tras analizar varias fotografías que tomaron en el hospital cuando la vida de ‘La Veneno’ pendía de un hilo. Su intención al tomarlas era dejar constancia de cómo estaba su cuerpo magullado y acusaron a su pareja como posible autor. Un argumento que no ha sido suficiente para la Fiscalía.

¿En qué se basan? «En el último informe aportado por un perito de parte no se desprendía ningún indicio nuevo acerca de la presunta muerte violenta de la actriz que no hubiera sido valorado antes». Además, dicen que ya se descartó la existencia de un «presunto delito de homicidio’ y no encontraron en su cuerpo lesiones de lucha o defensa, por lo que no abrirán de nuevo el caso de su muerte. Aunque el círculo de Cristina se centra en unas fotografías tomadas en el hospital en las que supuestamente se aprecian varias lesiones, estas imágenes fueron tomadas sin consentimiento de nadie, por lo que carecen de valor para el órgano judicial. «En ese análisis se señala que el cadáver tenía unas lesiones ‘que no son expuestas por el médico forense en su informe de autopsia’ y que acreditarían la existencia de una muerte violenta que debería investigarse», dicen desde la Fiscalía.

Si bien la familia de Cristina ha aportado el informe de un perito en el que hacía hincapié en las contradicciones del testimonio de la pareja de ‘La Veneno’, eso no es motivo para reabrir el procedimiento, según la Fiscalía. También apuntan al hecho de que un policía, sin que el Juzgado le requiriera, y este diera su testimonio cuatro años después de que Cristina muriera. Al parecer, quería poner en conocimiento del juzgado diversos extremos, «oficio en que se basa el recurrente para señalar que debe reabrirse las presentes actuaciones».