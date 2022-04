La muerte de Silvia Gambino pilló por sorpresa a todo el mundo. La actriz falleció a los 57 años de un cáncer, sin embargo, casi nadie sabía que estuviera enferma, lo que provocó que la noticia fuera todavía más impactante. Si bien le fue diagnosticado dos años y medio antes, el empeoramiento se produjo los 15 días anteriores a su fallecimiento. Su hermana Zoraida ha roto su silencio acerca de esta trágica pérdida, la cual, por cierto, fue anunciada por la expareja de Silvia: «Nadie de mi familia autorizó a nadie para dar la noticia de su muerte. Esto fue algo que se podía haber evitado absolutamente porque yo estaba siguiendo la voluntad de mi hermana. Además, fue todo muy fulminante. Mi hermana se sintió mal y pasó todo en 15 días. La persona que dio la noticia no estaba autorizada«.

La hermana de Silvia Gambino: «Ella sufrió mucho»

Alberto Closas a través de sus redes sociales anunció la noticia, dejando a todos sin palabras y sin poder evitar que llegara a los medios de comunicación. Una voluntad que no se ajusta a lo que hubiera querido Silvia, pues ella pidió que se siguieran otros tiempos. «Te puedo decir que nadie lo autorizó. Yo lo digo ahora porque ha pasado un poco de tiempo y, te repito, he seguido la voluntad de mi hermana, que no quería que nadie supiera nada sobre su enfermedad. Yo he seguido todo lo que ella me pidió. Era su voluntad ser incinerada y que nadie la viera. Ella sufrió mucho, luchó contra el cáncer dos años y medio, y no tres, como se ha publicado. Empezó con este cáncer cerca de los pulmones, superó todo, con una quimioterapia muy fuerte y después, cuando pensábamos que este bicho había pasado, volvió«, ha dicho a Jaleos.

Silvia Gambino creía haber superado la batalla, pero en cuestión de días tuvo que despedirse de su familia y de todos aquellos que quería. Para muchos era una mujer desconocida, pero no para su hermana Zoraida, quien sigue teniéndola muy presente pase el tiempo que pase. «Mi hermana era muy buena. Aunque no se sepa, ella ayudó a muchísimas personas. Ayudaba también a los animales. Yo he heredado a sus gatos, que ella los acogía, los adoptaba, los salvaba de la calle», ha explicado su hermana.

Y, aunque fueron muchos los programas que rindieron homenaje a Silvia Gambino en redes sociales, lo cierto es que también hubo programas de televisión que la recordaron, tal y como se merecía. Entre ellos ‘Sálvame’, espacio conducido por Jorge Javier Vázquez, quien había trabajado mano a mano con ella en una obra de teatro que él produjo, ‘Bellas y bestias’. Aunque no hubo condolencias directas por su parte, en el programa que él presenta sí le rendieron un tributo tras su partida. «A nosotras no nos escribió, pero sí que le dedicaron un espacio en Sálvame y yo se lo agradezco mucho. Sus condolencias fueron en la televisión y fue muy lindo, la verdad, a mí me encantó y lo publiqué en mis redes sociales».

En SEMANA, hablamos con una de sus íntimas amigas, quien rota por su muerte, aseguró que «no había consuelo». «Solo tú podías sacarle la parte positiva a una sesión de quimio durante una pandemia y describirme un Madrid desierto. Le habías pedido al taxista que te diese una vuelta por la Gran Vía, por la Castellana, para ver ese desierto único que decías que nunca se repetiría», comentó Esperanza Lemos, actriz y amiga de Silvia Gambino. Ambas se contaban sus secretos, sus rutinas e imploraban una segunda oportunidad para ella. «Ya no hay que esperar a que un médico le dé «prórroga» como decía ella», dijo la amiga de Silvia Gambino, actriz que falleció el domingo 3 de abril de este año.

Todos los que la conocieron destacan un mismo aspecto: lo valiente y luchadora que demostró ser hasta el final de sus días. «Estaba malita, pero no se quejaba. Hablabas con ella y te reías en un mar de reflexiones y cariño (…) Era una luchadora, una artistaza, alguien capaz de desmontarte cualquier drama que tuvieses y una mujer inmensamente generosa. Eso era. Ese es el ejemplo que debemos seguir las que nos quedamos aquí», contó a SEMANA Esperanza. Ahora todo su entorno la llora y es que su muerte todavía está muy reciente.

