Darlin rompió su silencio en 'Mañaneros', su primera y última entrevista en España. Una charla en la que le contó este martes 12 de septiembre a Jaime Cantizano la pesadilla que comenzó para ella y su familia tras el asesinato de Edwin Arrieta. Aunque dio grandes titulares, hay algo que evitó. La hermana del cirujano colombiano en ningún momento puso nombre a lo que unió a Edwin y Daniel Sancho. Ni una palabra acerca de la amistad especial por la que Arrieta planeaba mudarse a España o de los 25.000 euros que presuntamente le pagaba cada mes. De hecho, aseguró no saber nada de que "esa persona", a la que él ningún momento llamó por su nombre, existía en el mundo de Edwin. "Nosotros éramos muy unidos, hablábamos cuatro o cinco veces todos los días aun estando él en quirófano operando. Cuando estábamos en familia tratábamos temas de familia, el mundo exterior lo dejábamos fuera. Cómo van los papás, las citas, cómo va mi hija, su sobrina a la que él adoraba. Las amistades que él tenía no decíamos "tengo este amigo". El hecho de que mi hermano viniera a España o Tailandia no era algo raro, a mi hermano le gustaba viajar", aclaró.

Darlin estaba nerviosa en su primera entrevista en España

Tras la insistencia de Cantizano, quien en todo momento se mostró muy respetuoso con su invitada, dijo no "saber que (Daniel) era amigo de mi hermano". Tal fue su desconocimiento en este sentido que hasta que Edwin desapareció no supo del hijo de Rodolfo Sancho. "No sabía que era amigo de mi hermano, mi hermano tenía amigos en todas partes... sé de él porque cuando mi hermano no aparece comienzo a buscarlo", deslizaba. En ese momento comenzó una incesante búsqueda que terminó cuando la cónsul colombiana le llamó para decirle que "habían encontrado un cadáver".

Darlin, además de no adentrarse en lo que existió entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta, tampoco nombró su nombre y apellidos. Dolida con todo lo sucedido, se sintió incapaz de poner nombre a la persona que presuntamente le arrebató la vida a su hermano. Se refirió a él en su primera intervención televisiva como "este señor" o "esta persona", al igual que tampoco mencionó a Silvia Bronchalo o Rodolfo Sancho. Se limitó a decir "que no sabían que existían y que no sabía cómo eran antes" de que un vendaval arrasara con todo. A lo último que Darlin, hermana de Edwin, se negó fue a mandar un mensaje a Daniel Sancho. Su desgarro es tan grande que no sabe cuándo podrá hacerlo, así como tampoco cuándo podrá aceptar su perdón. "Todavía no, todavía mi dolor no da como para mandarle un mensaje a él (...) Estoy esperando que Dios sane mis heridas, y haga su obra en mí para yo poder decir te perdono", explicó.