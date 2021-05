La hermana de Ana Obregón, Amalia Obregón, ha desvelado qué opina sobre Antonia Dell’ Atte y la supuesta denuncia que le ha interpuesto por calumnias.

El triángulo formado por Antonia Dell’ Atte, Alessandro Lequio y Ana Obregón sigue dando que hablar. Mientras la modelo insistió en que el italiano la había maltratado cuando eran pareja y en que Ana había caído en su trampa al intentar defenderle, Antonia anunció medidas legales a través de sus redes sociales. La maniquí ha asegurado que la demandará por calumnias, ya que Ana aseguró públicamente que la denuncia de malos tratos la había falsificado. Tras el revuelo mediático, se ha pronunciado el círculo de uno de los protagonistas para confesarse sobre qué opina de esta guerra y, además, ha explicado si esa demanda ha sido o no recibida. Amalia Obregón ha sido preguntada por los periodistas tras acudir a votar y, aunque muy discreta, ha dado su parecer acerca de todo lo sucedido.

Vídeo: Europa Press

Tan amable como siempre, Amalia Obregón ha confirmado que su hermana sigue estando mal tras la pérdida de su hijo. El próximo 13 de mayo se cumple un año desde que Álex Lequio falleciera tras dos años batallando contra el cáncer, una durísima ausencia con la que a Ana le cuesta mucho vivir. Pero ¿qué opina Amalia de las declaraciones de Antonia Dell’ Atte? «Ni caso ¿sabes? (…) No tiene ningún fundamento», ha dicho la hermana de Ana. Hasta el momento no ha recibido ninguna notificación del juzgado, no obstante, quién sabe si lo hará en los próximos días. Cabe recordar el cruce de mensajes que las exparejas de Alessandro se han mandado a través de las redes sociales, siendo Antonia la última en hacerlo.

Todo comenzó después de que Alessandro diera su opinión sobre Rocío Carrasco, a la que dijo no entender. Tras ello Rocíito le comparó con Antonio David Flores, al que ha tildado de «maltratador» en multitud de ocasiones, momento en el que Antonia Dell’ Atte volvió a cargar contra él. «Tenías que ponerte de rodillas y pedirme perdón por haberme maltratado», le espetó. Sus palabras fueron tan fuertes que Ana salió en defensa del padre de su hijo en su perfil de Instagram, a quien no le atribuye un comportamiento agresivo ni nada parecido. «Jamás he llevado guardaespaldas para protegerme de él porque él es mi mayor apoyo. Toda mi familia le adora. Son 30 años con la misma historia, 30 años de aguantar insultos y mentiras de la misma persona sin haber contestado nunca porque mi educación no me lo permite», dijo.

Vídeo: Europa Press

Quien también ha sido preguntado por todo este asunto ha sido Javier García Obregón. Mucho más escaso en palabras, el hermano de Ana Obregón no ha querido entrar en la batalla que mantienen Antonia Dell’ Atte y su hermana, pero sí ha desvelado cómo se encuentra ella. El fallecimiento de su hijo le ha dejado un hueco que nadie llenará, pero trata de apoyarse en los suyos, quienes no la dejan sola ni un instante.