Su nombre sonaba en todas las quinielas. Después de la confirmación por parte de ‘Supervivientes 2020’ de Hugo Sierra, nos quedaba la duda de si el programa contaría con la presencia de Helena, madre de Adara Molinero. Pues bien, Sonsoles Ónegas ha sido la encargada de confirmar su nombre esta mañana, por lo que se avecina tormenta parental en la familia.

Las últimas veces que ambos coincidieron en un plató terminaron con enfrentamientos y amenazas de denuncias. No sabemos si el tiempo ha logrado calmar los ánimos, o si por el bienestar del niño deciden no entrar en ninguna guerra, pero lo cierto es el distanciamiento entre su hija y Hugo Sierra esta siendo cada vez más complicado.

Adara lo va a tener muy complicado desde el plató. Por un lado, tendrá que defender a su madre y por otro, ver al padre de su hijo rehacer su vida delante de toda España. Recordemos que la ganadora de ‘Gran Hermano Vip’ se enteró del fichaje de su exnovio en directo desde el programa. La joven no se tomó de buen agrado que su ex no le hubiera contado nada y que se hubiese tenido que enterar a la misma vez que toda España. Así que la guerra está servida…