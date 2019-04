6 Lumbalgia y pubalgia, sus grandes males

Helen Lindes ha explicado en su blog personal en ‘Hola’ que este segundo embarazo no tiene nada que ver con el primero. La modelo se convirtió en madre del pequeño Alan en diciembre de 2016 y hace frente a unos dolores que no sufrió en su primer embarazo: “Llevo sufriendo lumbalgia y pubalgia desde que cumplí el sexto mes de embarazo, una dolencia que suele afectar hasta al 20% de las embarazadas”, explica la ex Miss España.