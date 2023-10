Cristina Pedroche vuelve a estar en el punto de mira. La presentadora está atravesando una de las etapas más dulces de su vida gracias a la llegada de su pequeña Laia. Está centrada en sus cuidados y quiere vivir cada segundo como si fuera el último todos los momentos junto a su bebé. Sin embargo, ha vuelto a convertirse en el blanco de las críticas debido a una imagen en la que aparecía dándole el pecho a su hija. Cansada de que todos sus movimientos sean analizados con lupa, la estrella de Antena 3 ha respondido de forma tajante a todos.

Cristina Pedroche subía una imagen a sus historias de Instagram en la que aparecía dándole el pecho a su hija. En ella podíamos verle tapada en el momento de la lactancia, algo que provocó que muchos internautas la criticaran por darle así de comer a la pequeña Laia. Cansada de todo esto, la presentadora respondía: "Si no tuviera 100 ojos mirándome y móviles con cámara para sacarme la foto de la teta y de la niña, claro que no me taparía".

No contenta con esto, Cristina Pedroche daba un paso más allá y de forma tajante reconocía que era "bastante obvio" que se tapara para darle el pecho a su hija pues estaba en un sitio público. También expresaba que ella tenía todo el derecho de hacer con su cuerpo lo que quisiese. "Como también puedo decidir un día ponerme un vestido transparente y otro día uno de cuello alto. Porque es mi cuerpo y solo yo decido. De verdad, dejemos de juzgar", admitía. Además, confesaba que a ella le gustaría no tener que taparse a la hora de amamantar a su hija y recordaba que también hay madres a las que sí les gusta taparse. "Y también está bien. Cada mujer es libre de decidir lo que quiera hacer con su cuerpo", finalizaba.

Cristina Pedroche y la cara B de la maternidad

Dos meses después de dar a luz, Cristina Pedroche reaparecía en un plató para hablar en primera persona de cómo estaba viviendo esta etapa, no solo a nivel personal, también a nivel profesional. "Lloro todos los días porque estoy en un viaje repleto de nuevas emociones. Veo a mi hija y me muero de amor porque es perfecta. Pero de repente, me pongo a llorar porque estoy nerviosa y me meto para dentro. Soy muy empollona y he leído mucho, me he preparado para el parto y postparto, pero hasta que no lo vives…", reconocía.

