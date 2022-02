No hay tregua entre Anabel Pantoja y Alexia Rivas. Después de que esta última se sentara en ‘Viernes deluxe’ para hablar de su amistad con Omar Sánchez, la sobrina de Isabel Pantoja ponía el grito en el cielo y sacaba las garras por el canario a través de sus redes sociales. Ahora, unas horas después, la periodista ha vuelto a echar un pulso y le ha parado los pies a la colaboradora de ‘Sálvame’ para dejar claro que su intención no es ofender al que fuera concursante de ‘Supervivientes’.

«Me tengo que defender. Omar no es Maluma», decía Alexia Rivas el pasado viernes durante su entrevista en ‘Deluxe’ para negar cualquier tipo de relación sentimental con el canario. Ante esto, Anabel Pantoja estallaba en sus redes sociales y dejaba claro que su todavía marido era «un ser muchísimo más grande de lo que te pueda reportar«. Después de ver su comentario, la periodista ha vuelto a explicarse y ha utilizado sus historias de Instagram para aclarar lo ocurrido. «Mi comentario al parecer es ‘clasista y asqueroso’. Evidentemente, quien no me haya entendido es porque no quiere entenderme o porque prefiere ‘coger el rábano por las hojas’ para su propio interés», escribe.

Alexia Rivas admite que lleva tres semanas escuchando «insinuaciones» sobre un posible romance con Omar Sánchez a pesar de que «desde el minuto uno aclaro que no tengo nada con nadie». Cansada de que sus explicaciones no sirvan y caigan en saco roto, vuelve a defenderse: «Tengo que seguir escuchando como me siguen señalando, cuestionando, vejando y, como siempre, a mí me toca aguantar marea porque si me pronuncio me estoy aprovechando».

Ante esto, la colaboradora de ‘Ya son las ocho’ reconoce que la comparación entre Maluma y Omar Sánchez la usó para dar a entender que el canario no la iba a catapultar a la fama. «Me refiero a que una persona no es Maluma para hacer entender que no me va a reportar el salto a Hollywood o millones de euros. Igual que si dicen que alguien se acerca a mí por interés… señores, no soy Jennifer López. No se puede sacar nada de mí. Solo quiero aclarar esto porque me parece injusto que se cojan mis palabras con pinzas para intentar dejarme en mal lugar», asevera.

Así se defendió de los ataques de Anabel Pantoja

Durante su entrevista en ‘Viernes deluxe’, Alexia Rivas dejó claro que no le estaba gustando la actitud de Anabel Pantoja y cómo esta se estaba enfrentando a su amistad con Omar Sánchez. «Tiene un doble discurso que a mí no me ha gustado. Así se lo he hecho saber a través de Omar. No sé si se lo habrá dicho», admitía la periodista. La colaboradora de ‘Ya son las ocho’ fue muy clara y confirmaba que el canario quiere volver con la sobrina de Isabel Pantoja, algo que ella misma sabe. «Yo siempre le hablo a Omar bien de Anabel, pero si algo me parece mal de ella se lo digo. Nunca he intentado meter mierda. Podría contar muchas cosas y no las estoy contando», reconocía.