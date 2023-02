Desde su paso por 'Tierra amarga', la vida de Hande Soral (36) ha dado un giro radical. De hecho, anunció su embarazo después de que su personaje, Ümit, desapareciera de la serie (que emite Antena 3) y el pasado 6 de junio se convirtió en madre por primera vez. Ahora disfruta de esta experiencia con el pequeño Ali y su marido, el también actor Ismail Demirci (38), aunque también ha vuelto al trabajo con varios proyectos. A punto de finalizar 'Tierra amarga' en España aprovechamos para saber un poquito más de ella.

¿Cómo es la experiencia de ser madre?

Es lo que más felicidad puede dar a una persona. Es difícil describir el sentimiento de la maternidad, pero puedo decir que sientes un amor que nunca antes has experimentado y que crece exponencialmente hasta el final de tu vida.

¿Grabaste la serie durante el embarazo?

En realidad no. Yo terminé Tierra amarga, me tomé unas vacaciones y enseguida empecé otra, Alef. Esa sí coincidió con mi embarazo, pero fue al comienzo y la mayoría de la gente no lo sabía. No tuve ninguna dificultad, solamente los viajes de avión, que eran un poco agotadores, porque rodábamos en Capadocia.

¿Cuánto tardaste en volver al trabajo tras nacer Ali?

Cuatro meses. Me llamaron para una película, y ahora estoy con otra serie de televisión, 'Pájaros de fuego'.

¿Es difícil organizarse en casa con un bebé y siendo tu marido también actor?

Es complicado por el tema de horarios, porque cuando trabajamos al mismo tiempo apenas nos vemos y tenemos que organizarnos. Pero también hay ventajas cuando dos actores viven juntos: nos ayudamos, somos críticos el uno con el otro, evaluamos juntos los guiones cuando nos llegan... Somos un equipo en casa y eso hace que el trabajo sea mucho más fácil.

¿Os reconocen por la calle?

Sí, pero forma parte de nuestras vidas. Yo actúo desde hace 15 años y estoy acostumbrada.

¿Cómo es Ismail, tu marido?

Es una persona muy divertida para compartir la vida con él. Nos complementamos y es mi compañero de juegos. Estoy muy feliz de tenerlo y de que sea mi pareja en la vida. Además, sabía que sería muy buen padre y no me equivocaba. Es muy cariñoso y su comunicación con Ali es buenísima. Él le sonríe cuando lo ve y también es su compañero de juegos.

¿Quieres tener más hijos?

Sí, quiero otro hijo, me gustaría que Ali creciera con un hermano.

¿Cómo es Ali?

Es un niño tranquilo y equilibrado. Si llora, siempre es por algún motivo, no porque sí. Es maravilloso verlo crecer.

Sueles compartir mucho tu vida en las redes. ¿Te gusta estar cerca de tus fans?

Sí, e intento estar activa en las redes sociales porque me gusta el contacto cercano con mis seguidores. El público nos conoce a través de las cosas que hacemos, de nuestra vida, y por eso intento hablar con ellos, mostrar a la verdadera Hande Soral. Mis seguidores lo que ven es mi vida diaria.

¿Te interesa la moda?

Sí, me gusta seguirla, pero no me pongo cualquier cosa solo porque esté de moda. Hay que elegir lo que más te conviene. No todo lo que está de moda es adecuado para todos los tipos de cuerpo.

¿Y la belleza?, ¿es importante para ti?

No, no lo es, pero sí es importante estar bien arreglada. Por eso trato de cuidarme lo máximo posible. El secreto es mimar la piel para cuando seamos más mayores.

¿Cuándo te diste cuenta de que querías ser actriz?

Siendo muy pequeñita ya hacía cosas. Hice teatro en la escuela primaria, en secundaria... Siempre participaba en espectáculos de fin de año, pre-sentaba, bailaba y salía en obras de teatro. Me ha gustado siempre actuar, pero creo que decidí ser actriz en serio cuando estaba en quinto de primaria.

Pero estudiaste Psicología.

Quería estudiar Interpretación, pero por algún motivo no se dio. Hacer Psicología me ha aportado mucho a mi vida y a mi faceta profesional.

¿Cuáles son tus metas?

Adoro mi profesión y quiero seguir aquí mientras pueda y mientras lo haga con amor. No hago planes en mi vida desde hace tiempo, pero haga lo que haga, es para ser feliz. No quiero ningún papel con el que no esté contenta y no quiero estar en ningún proyecto que no me haga feliz. Elijo este camino para el resto de mi vida. Este es mi plan para el futuro.

¿Conoces España?

He estado en Barcelona varias veces antes de la pandemia y visité Madrid. Me fascinan ambas ciudades, sus cascos históricos, su ambiente…, pero hay muchas más ciudades para conocer y ojalá pueda hacerlo. Por otro lado, los españoles me encantan, y también la paella, que es uno de mis platos favoritos.

¿Cómo te describirías?

Es difícil hacerlo una misma. Pero me veo como una persona tranquila.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Mi único pasatiempo es Ali. Quiero pasar cada minuto que no estoy trabajando con él.