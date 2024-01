Hablamos con Raquel Perera de Alejandro Sanz: "Me alegra su felicidad"

La ex del cantante ha hablado con SEMANA sobre los rumores que apuntan a una relación entre Alejandro y Mónica Cruz.

Ahora que Alejandro Sanz se ha situado en el centro de atención de todas las miradas, Raquel Perera ha hablado. Hace tan solo unos días salían a la luz los rumores que apuntan al inicio de un romance entre el cantante y Mónica Cruz. Una buena nueva que llegaba para poner el broche de oro a un año un tanto convulso para el artista, que en varias ocasiones admitió estar pasando por un mal momento en lo que a salud mental se refiere. Ahora todo apunta a que se ha abierto una nueva etapa cargada de oportunidades para el madrileño de la que su ex se ha sincerado para el último número de SEMANA, ¡disponible a partir de hoy en kioscos nacionales y de manera online!

Si algo ha querido dejar claro Raquel Perera, es que mantiene una estrecha relación con Alejandro Sanz. Es por ello que se alegra enormemente de que poco a poco se encuentre mejor e incluso haya abierto las puertas de su corazón a una persona. Y es que, aunque no se atreve a dar un consejo al que fuera su compañero de vida, la comunicadora ha asegurado que va a apoyar siempre al que fuera su marido y va a estar a su lado para todo lo que necesite.

Raquel Perera se sincera como nunca para SEMANA

A lo largo de toda su entrevista, Raquel ha sacado a relucir un lado de sí misma hasta ahora desconocido para los lectores. La psicóloga se ha mostrado más cercana que nunca a la hora de hablar de temas de gran importancia como el amor, su vínculo con Alejandro Sanz, sus hijos y la publicación de su libro. No hay duda de que Perera se encuentra en uno de los momentos más dulces de su vida tanto a nivel personal como profesional, y aunque por ahora no ha conocido a su media naranja, no tiene miedo a enamorarse de nuevo.

Podría decirse que este sentimiento es también el que ha experimentado su ex en las últimas semanas. Aunque apenas habían salido a relucir detalles de su vida íntima, el acercamiento con la hermana de Penélope Cruz sumado a los testimonios de personas cercanas al círculo de ambos deja entrever que Sanz ha dado rienda suelta a sus sentimientos. Aunque por ahora ninguno de los dos protagonistas se ha pronunciado al respecto, sus imágenes juntos hablan por sí sola y, si algo está claro, es que entre ellos hay una conexión que traspasa pantallas.

Para la entrevistada por SEMANA, “la amistad, el amor y la familia” son los tres pilares fundamentales de su vida. Raquel es una persona que da prioridad a quienes tiene a su alrededor, y teniendo en cuenta que fue esposa del intérprete de ‘Amiga mía’ durante siete años, este también tiene un papel fundamental en su bienestar. La experta en marketing ha explicado en la revista cuál ha sido la clave que ha llevado a cabo para convertir su relación amorosa en una amistosa con Alejandro. Algo que han conseguido con creces y que ambos reflejan siempre que tienen oportunidad, sobre todo por sus hijos en común y la necesidad de que ellos tengan armonía.

