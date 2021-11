Cuando Mar Torres aterrizó en Instagram jamás imaginó los quebraderos de cabeza que se iba a llevar. Acaba de hacer públicas las terribles amenazas que recibe en sus redes sociales, en especial, por parte de una usuaria del universo 2.0. «Tú, Carmen de Mairena. No te ha valido el palizón que te han metido por p**a el otro día. Como vuelvas a escribir a mi marido, te busco y te piso el cuello, p**a, mal operada”, le dicen a la influencer. Aunque se desconoce la identidad de este ‘hater’, lo cierto es que el mensaje está cargado de odio y violencia, por lo que desde SEMANA nos hemos puesto en contacto con ella. Si bien ella quiere pasar página, hay algo que tiene claro: tomará las medidas necesarias para atajar el problema.

Muy amablemente, Mar Torres nos explica que afortunadamente está mucho más tranquila. «Estoy bien, no os preocupéis», dice a esta revista cuando se le pregunta por el susto que supone encontrarse con este tipo de mensajes en su buzón. A pesar de que ella no sabe ni quién es, ni qué ha motivado a esta persona a cargar contra ella, la ex de Froilán lo ha puesto en manos de la justicia. «He vuelto a denunciar, no queda de otra», apunta la joven. Si bien Mar sabe que el camino no es fácil y que denunciar a usuarios anónimos no siempre llega a buen puerto, ha tomado la decisión de no quedarse de brazos cruzados. No es el único rostro que ha tenido que acudir a la policía y es que si el hater ataca más de tres veces ya se considera delito. En ese caso, al ser reincidente es acoso y esto podría poner al que está al otro lado de la pantalla contra las cuerdas.

Aunque esta amenaza no es reciente, según cuenta la propia Mar Torres, no es la primera vez que ella tiene que hacer frente a comentarios de este estilo. Hastiada e indignada con que esta situación sea impugne, Mar Torres «pondrá esto en manos de quien tenga que ponerlo». Ahora Mar no solo debe poner en conocimiento de las autoridades lo sucedido, sino también denunciar y reportar a la red social este perfil, una opción que también ha llevado a cabo la prescriptora de moda. Fue hace algunos meses cuando completamente rota se confesó en su perfil de Instagram y el motivo fue muy similar. Entonces, fue tachada de «prostituta» tras una imagen que ella misma publicó en lencería, siendo estas críticas la razón por la que reapareció hecha un mar de lágrimas. «Nunca había hecho esto. Creo que tengo que empezar a expresar mis sentimientos y empezar a contaros que es lo que hay detrás de todo esto», comentó. Desde aquel momento, Mar Torres suele mostrarse mucho más cercana a sus seguidores, actitud que nos ha permitido saber cómo es en realidad.