La expareja de Froilán ha hablado con SEMANA tras estallar en las redes sociales después de haber recibido numerosas críticas por parte de su familia al compartir una foto en ropa interior.

Una vez más las redes sociales han demostrado su lado más cruel. Al igual que otras muchas celebrities, Mar Torres ha querido mostrar su lado más sexy subiendo una provocativa imagen a Instagram, en la que se la ve posando ante en el espejo con un conjunto de lencería rojo de lo más sexy. Lo que menos se esperaba la exnovia de Froilán era el sofocón que se iba a llevar debido a las críticas de sus seguidores. Unas críticas que han llevado a la socialité a reaparecer en sus ‘stories’ totalmente destrozada y sin apenas poder articular palabras. Unas imágenes que nos han estremecido y por las que SEMANA ha querido ponerse en contacto con la joven, para animarla y conocer sus primeras declaraciones.



Hace apenas unos días, la novia de Froilán se atrevía a compartir, antes sus más de 44.300 seguidores, una imagen de ella misma en ropa interior. Sin ser consciente de que se iba a convertir en viral en apenas unos minutos, Mar Torres recibió mensajes de todo tipo, criticándola y calificándola con unas palabras muy duras. En la imagen aparecía la joven haciéndose un ‘selfie’ en el espejo mientras enseñaba su conjunto de lencería.Una fotografía que ha provocado una avalancha de crueles mensajes. Han sido tan fieras las críticas que Mar Torres no se ha podido quedar callada. A lágrima viva y con un sofocón que nunca antes había mostrado públicamente, ha estallado en sus redes sociales y SEMANA ha querido transmitirle, de primera mano, nuestros ánimos en estos duros momentos. “Muchas veces la paciencia es corta… Me he tenido que tomar un tranquimazin porque tenía una ansiedad bastante fuerte”, nos ha confesado visiblemente afectada.

Si por algo se caracteriza la exnovia de Froilán es por su autenticidad y su manera natural de vivir la vida. Una chica, aparentemente sin complejos, que se ha quedado destrozada tras este ataque desmesurado hacia su persona. “Lo que he recibido ha sido muy fuerte, pero bueno…”, nos contestaba cuando le hemos transmitido nuestro apoyo. «Recibo muchas críticas, pero esto ha superado cualquier límite». Pese a todo, Mar piensa resurgir de este mal trago y nos ha confesado que no piensa dejar que este capítulo pase sin más en su vida. «Espero aprender de esta lección y seguir para adelante sin que nadie entorpezca lo que yo quiero hacer», ha dicho para terminar.

Aunque no es la primera vez que recibe comentarios de este tipo, ha sido ahora cuando la estudiante no ha podido más y ha querido compartir las sensaciones que tiene a través de su canal de Instagram. A lágrima viva y visiblemente afectada, la celebrities ha estallado, hace unas horas, a través de unos vídeos. «Hoy he recibido unos mensajes muy duros, de personas cercanas a mí, muy cercanas, familiares o personas que he ayudado en su día. En vez de recibir mensajes por la foto que subí en ropa interior… No lo veo nada mal», continúa diciendo, sin parar de llorar. El sofocón no le ha permitido continuar y tras una parada, sigue añadiendo: «Tener que estar recibiendo mensajes de que eres una prostituta… una barbaridad de cosas, que no sé cómo llamar la atención. Muchas cosas…», ha explicado a lágrima viva.