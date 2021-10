La relación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja ha vivido durante los últimos meses muchos altibajos. Si hace tan solo unos días el DJ. no mantenía ningún tipo de relación con su progenitora, ahora parece que están más unidos que nunca. Desde la muerte de Doña Ana, madre e hijo están aclarando sus «cuentas pendientes» y ambos están siendo el mejor apoyo el uno del otro en estos momentos tan complicados por la muerte de la matriarca del clan. Pero, ¿cómo hablaba Kiko de su madre hace tan solo unas semanas? Si bien es cierto que de todos es conocida la mala relación entre ellos, ahora se desvela que hablaba de ella como si ya no estuviera viva. Así os lo mostramos.

El desliz que sufre Kiko Rivera a la hora de hablar de su madre

Kiko Rivera fue el invitado de Joaquín y Romay en el episodio del programa de entrevistas ‘Uno más uno son tres by Finetwork’. Un programa que se grabó antes de la muerte de Doña Ana y, por consiguiente, del reencuentro del DJ con su madre y su posterior reconciliación. Durante la conversación con los dos deportistas, Kiko Rivera dejó ver las duras declaraciones a la hora de hablar de su madre. Y es que durante un momento de la entrevista, el artista sufre un desliz y se refiere a su madre como si ya no estuviera viva: «Mi madre, que en paz descanse», cuenta. Unas duras palabras que habrían dolido y mucho a la tonadillera.

A pesar de que ahora cada vez están más cerca, no será fácil para Isabel Pantoja escuchar que para su hijo, ella ya estaba muerta. «Iba a decir que en paz descanse, pero no. Mirad mi cabeza como funciona ya», se explica tras el fuerte desliz que sufre durante su entrevista con el jugador del betis y Romay. Lo cierto es que los tres estaban hablando de la etapa por la que Kiko Rivera pasó jugando en el Real Madrid CF, un equipo que él mismo ha confesado que le echó por no estudiar y suspender algunas asignaturas. Para él fue un sueño hecho realidad poder jugar en el equipo blanco.

El DJ estalla ante las críticas recibidas en los últimos días

El hecho de su reconciliación con su madre y su enfrentamiento con su prima, Anabel Pantoja, ha hecho que Kiko Rivera reciba un aluvión de críticas por parte de sus seguidores de Instagram. Por este motivo, el DJ ha tomado la decisión de bloquear a todos aquellos que le insulten o le ataquen de manera gratuita. Confiesa que quiere una «comunidad sana» y prefiere tener menos seguidores, pero que no le acusen ni le insulten sin saber su vida. Algo que ha confirmado a través de un comunicado en su perfil de Instagram, donde revela que este tipo de situaciones le afecta de manera personal.